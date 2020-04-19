Hızla hukukun dışına çıkılıyor

Prof. Dr. İzzet Özgenç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine yaptığı çağrıda hukuk dışı uygulamalara dikkat çekti.

HABER: Nurseza Okur

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’ye uzun yıllar hukuk danışmanlığı yapan Prof. İzzet Özgenç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine çağrı yaptı. Özgenç Türkiye’nin hızlı bir şekilde hukukun dışına çıktığı bir sürecin yaşandığını söyleyerek, hepsinin hukukçu olduğunu bildiği üyelerin daha fazla sorumluluk almasını istedi. Türk Ceza Hukuku Reformu’nun baş mimarlarından Özgenç, “Malûm “Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu”nun mevcut üyelerinin bildiğim kadarıyla hepsi hukukçu kimliğine sahip bulunmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere, bu Kurul, icrai karar alma yetkisini haiz değildir. Ülkemizde, hukukun dışına çıkılma yönünde hızlı bir süreç yaşanmaktadır. Normal şartlarda bir Cumhuriyet savcısının soruşturma başlatmaması gereken hadiseler dolayısıyla, sonuçsuz kalacağı daha baştan açık seçik ortada olmasına rağmen, çeşitli soruşturma işlemlerinin yapılması, ibretlik bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Farkında olmamaları mümkün değil

Özgenç, yapılan hukuksuzlukların bilinçsizce olmadığının altını çizerek şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu”nun şahsen tanıma ve özellikle kamu görevlisi sorumluluğu bilinciyle birlikte bazı çalışmalar yapma şerefine nail bulunduğum Sayın Üyelerinin bu hukuk dışılıkların farkında olmaması ve Kurul toplantılarında bu hususları dile getirmemeleri mümkün değildir. Buna rağmen, Türkiye’nin “hukuk devleti” olma vasfının sorgulanmasını gerekli kılan bu hukuksuzlukların devamı karşısında, Sayın Üyelerden yapılan yanlışlara işaret zımnında istişarî mütalâa dermeyanına nazaran daha etkin inisiyatif kullanmaları, bir vatandaş olarak beklentimizdir.”