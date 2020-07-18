Hızlı tren faciasında tutuklu kalmadı

Ankara’da, 13 Aralık 2018’de meydana gelen, dokuz kişinin hvefat ettiği, 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren faciasıyla ilgili biri tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme, dâvânın tek tutuklu sanığı tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım’ın tahliyesine karar verdi. Diken’in haberine göre, Ankara 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dâvânın duruşmasına tutuklu sanık Osman Yıldırım, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılıyla katılırken, tutuksuz sanıklar ise salonda hazır bulundu. Mahkeme, celsede bazı şahit ve müştekileri dinlerken, ‘corona’ salgını dolayısıyla kişileri salona tek tek aldı. Salona izleyici ve müşteki yakınları alınmadı.

TCDD Genel Müdürü şahit olarak dinlenecek

ŞAHİTLERİn dinlenmesinin ardından mahkeme sanık ve avukatlarının taleplerini dinledi. Sanık avukatları, bilirkişi raporlarında kusurlu bulunan; ancak Bakanlık soruşturma izni vermediği için haklarında soruşturma açılamayan dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile dönemin Genel Müdür Yardımcısı şu anda TCDD Genel Müdürü olan Ali İhsan Uygun’un tanık olarak dinlenmesini talep etti. Dâvânın tek tutuklu sanığı Osman Yıldırım da tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanık avukatlarının taleplerini kabul ederek, İsa Apaydın ve Ali İhsan Uygun’un gelecek celse tanık olarak dinlenmelerine karar verdi. Osman Yıldırımın da tahliyesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.