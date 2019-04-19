İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarına mektup yazdı.

İmamoğlu mektubunda “Tüm bunları tek başıma yapmam mümkün değildir. Bunu sizlerle beraber başarabiliriz” ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almasının ardından İBB çalışanlarına bir mektup yazdı. “Değerli çalışma arkadaşlarım” ifadesiyle başlayan mektupta İmamoğlu, “Hepinizi sevgi, barış ve kardeşlik duyguları ile selamlıyorum. Bilmenizi isterim ki, ben bu göreve kalpleri kırmaya değil, bilakis onarmaya geldim” ifadesini kullandı. İmamoğlu’nun mektubu şöyle devam etti; “Ben bu göreve, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, kimseyi kimseden daha değerli görmeden, 16 milyon İstanbullunun her birine eşit hizmet götürmek için geldim.

Ben bu göreve, İstanbul’un sorunlarını sebatla çözüp kentimizi kalkındırmak için geldim. Vatandaşlarımız bana oy vermiş ya da vermemiş, hiç önemli değil. Biz İstanbul’da kimsenin dinine, diline, kimliğine, siyasi görüşüne, kılık kıyafetine, yaşam tarzına bakmadan, herkes için emek vereceğiz. Hizmetkâr olarak geldik ve hep öyle kalacağız.”

‘Siyasî görüşünüz veya yaşam tarzınız beni ilgilendirmiyor’

“Değerli emektaşlarım, belediyemizi yönetirken emeği ve emekçiyi her daim baş tacı edeceğimden hiç kuşkunuz olmasın. Unutmayın ki bana değil, daima İstanbul’a hizmet edeceksiniz. Siyasi görüşünüz veya yaşam tarzınız beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek şey,emeğiniz ve çalışma azminizdir. Bu yolda alın teri döken herkes benim yol arkadaşımdır! Bu güzel kentin gelirini tüm İstanbul’a hizmet olarak döndürmek için, gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. İstanbul’un ve İstanbullunun hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Yılmayacağız, yorulmayacağız! Daha iyi, daha eşit, daha özgür, daha sağlıklı, daha üretken bir İstanbul için hizmet etmenin önündeki engelleri birer birer aşıp bu uzun ince yolda birlikte yürüyeceğiz. Kıymetli emektaşlarım; vakit, İstanbul için çok çalışma vaktidir! Bugüne kadar verdiğiniz emekler için teşekkür ediyor bundan sonrası için de içten yol arkadaşlığınızı bekliyorum.”