Hocalı Şehitleri yâd edildi

Azerbaycan’da, Ermenilerin 26 Şubat 1992’de yaptığı Hocalı Katliâmı’nın kurbanları anıldı.

Azerbaycanlılar, Ermenilerin Hocalı’da katlettiği 613 kişiyi anmak için Bakü’deki Ana Feryadı Anıtı’na akın etti. Ana Feryadı Anıtı’nda ilk önce Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkânının katılımıyla resmî tören düzenlendi, ardından anıt, halkın ziyaretine açıldı. Azerbaycan bayrakları ve posterlerle anıta akın edenler, buraya karanfil bıraktı. Katliâmdan kurtulmayı başaran Hocalılar ve vefat edenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti. Şehit yakınları ve vatandaşlardan bazıları duâlar okurken, bazıları da 28 yıl önce yaşanan acı olayı tekrar hatırlayarak gözyaşlarını tutamadı. AA

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