"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

"Hocamızın ismi hem gönlümüzde hem hastanede yaşayacak"

01 Mayıs 2020, Cuma 19:10
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adının yazılı olduğu tabela, Okmeydanı'ndaki şehir hastanesine asıldı.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, 3 Nisan'da, açılışı yapılan hastaneye Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verileceğini açıklanması üzerine harekete geçti. 

Hazırlanan "Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi" yazılı tabela hastaneye asıldı.

"Hocamızın ismi hem gönlümüzde hem hastanede yaşayacak"

İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada, hastaneyi inşa eden müteahhitle görüşerek güzel bir tabela hazırlayıp astıklarını söyledi.

Hastanenin ikinci etabı tamamlanınca yeni bir tabela hazırlayacaklarını da belirten Memişoğlu, "Gerçekten büyük bir özveriyle hizmet etmiş bir hocamızdı. Şu anda sağlıkçılar aynı şekilde hizmet ediyorlar. Okmeydanı da önemli bir hastanemiz. Hocamızın ismi hem gönlümüzde hem hastanede yaşayacak. Hocamıza Allah rahmet eylesin, mekanını cennet etsin. Sağlıkçıların özverisinin temsili oldu. Hem mutluyuz hem hüzünlüyüz. Hocamız keşke yaşasaydı ama isminin hastanede yaşaması bizim için mutluluk ve gurur kaynağı. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza minnet duyuyoruz." diye konuştu.

"Hastane Türk toplumunun mücadelesinin simgesi oldu"

Memişoğlu, hastanenin nisan ayında hizmete başladığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esasen mayıs, haziran gibi tamamen bitecekti ama Kovid-19 nedeniyle bir an önce bir bölümünü hizmete aldık. Şu anda çok aktif şekilde Kovid-19 hastaları için kullanıyoruz. 88 yoğun bakım yatağı var. Bize de çok faydası oldu. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nin ekibi de çok iyi. O bölgenin en önemli hastanelerinden birisi. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Kısa zamanda hem hastaneyi hazır ettiler hem hastaneyi işler hale getirdiler. Türk toplumunun mücadelesinin simgesi gibi oldu hastane. Hem erken açıldı hem de çok değerli bir hocamızın ismi verildi."

"Kontrol altına aldık ama daha iş bitmedi"

Prof. Dr. Memişoğlu, Kovid-19'la mücadelenin iyi gittiğini, daha da iyi olacağını ifade ederek, vatandaşlara, "İzolasyona dikkat etmeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Kontrol altına aldık ama daha iş bitmedi. Bize güvensinler. Sağlıkçı arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. İsmini yaşattığımız bu hastanede Cemil Hocamızın örneğindeki gibi birçok personelimiz de risk altında. Bu emeklerin karşılığında da insanlardan izolasyona dikkat etmelerini ve evde kalmalarını istiyoruz." çağrısında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Koca: Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı

    ‘Evdekal’ ormanı kuruluyor

    "Hocamızın ismi hem gönlümüzde hem hastanede yaşayacak"

    “Panikle tüketim virüs kadar tehlikeli”

    Salgın, işsizliğe rekor kırdıracak

    Asıl itibar, demokrasi seviyesiyle ölçülür

    Şehir Planlama çerçevesinden ''Kovid-19 ve Şehirler'' analizi

    Osmanlı'da karantina bu şekilde uygulanmış

    İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı

    Hafter milisleri Trablus'a saldırdı: 3 sivil öldü

    Dinî değerler çok önemli

    Bakan Selçuk: Pazartesi akşam, LGS ile ilgili ilgili bir açıklama olacak

    Orucun faydaları saymakla bitmiyor

    Meteoroloji'den yurt geneline sağanak uyarısı

    Dolar 7 liranın üzerini gördü

    Almanya'daki Müslümanları sevindiren karar

    Libya'da hareketli saatler

    İran'da son 24 saatte 63 ölüm

    Ücretsiz maske dağıtımında son durum?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Erteleme, adalet krizini derinleştirir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratik olgunluk, hürriyet ve ahlâk
    Şükrü BULUT

    Korona ile kıyamet provası
    Ahmet BATTAL

    Arka kapıdan girme yasağı
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’a borç vermek nasıl bir saadettir?
    Cevher İLHAN

    “Ekonomik tsunami”ye karşı…
    Genel

    Yılmaz Ergün Ağabey vefat etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ramazan-ı Şerif hürmetine…
    Genel

    'Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair delilleri gördüm'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.