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22 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

HSK adayları belirlendi

20 Mayıs 2021, Perşembe 15:00
TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, TBMM tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna seçilecek 7 üyenin üç katı adayı belirledi.

Karma Komisyon, HSK üyeliği adayları seçimi için AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Alt komisyon üyelerine çalışmaları için teşekkür eden Bozdağ, daha sonra alt komisyon başkanı olarak TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'a söz verdi.

Alt komisyonun çalışmalarına ilişkin Karma Komisyon'a bilgi veren Tunç, aday adayı başvurularının tek tek incelendiğini, yoğun çalışmaların ardından hazırladıkları raporu Karma Komisyona sunduklarını söyledi.

"İçtüzük'te düzenlemeye ihtiyaç var"

Karma Komisyon Başkanı Bozdağ, Karma Komisyon'un, Anayasa'nın 159. maddesinin, HSK üyeliği seçimi usulünü detaylı, tartışmadan uzak ve herkesin anlayacağı şekilde bir düzenlemeyi içermediğini belirterek, TBMM İçtüzüğü'nde ise HSK üyelerinin Karma Komisyon ve TBMM Genel Kurulunda seçimi konusunda tek bir harf dahi bulunmadığına işaret etti.

Bozdağ, TBMM İçtüzüğü'nde, HSK üyeliği seçimine ilişkin pek çok sorunun cevapsız kaldığını, İçtüzük'te HSK üyeleri seçimine ilişkin bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

HSK üyeliği seçimi için siyasi parti grupları arasında olgun görüşmeler yapıldığını, HSK seçiminde demokratik bir uzlaşma temin edildiğini anlatan Bozdağ, "Bu, güzel bir örnek olmuştur. İnşallah bundan sonra uzlaşmanın, pek çok çalışmada burada olduğu gibi ürünlerini beraber göreceğiz." dedi.

Bozdağ, alt komisyon raporuna göre, üç aday adayının, HSK üyeliği seçimine katılmak için gerekli şartları taşımadıklarının tespit edildiğini dile getirdi.

Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman da Karma Komisyona gönderdiği dilekçeyle HSK üyeliği aday adaylığından çekildi.

Tasnif Komisyonu kurulmasının ardından HSK'ye seçilecek 7 üyenin üç katı adayın belirlenmesi için seçime geçildi.

7 HSK üyeliği için Yargıtay kontenjanından 50, Danıştay kontenjanından 10, avukat kontenjanından 42, öğretim üyesi kontenjanından 12 olmak üzere toplam 114 aday adayı seçime girdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen seçim yaklaşık iki saat sürdü. Yapılan seçimde, HSK üyeliği için 21 aday belirlendi.

Genel Kuruldaki seçim süreci

TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran'a kadar 7 HSK üyesini seçecek.

Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi gerçekleştirilecek.

Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.

AA

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