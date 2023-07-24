HÜDA PAR’a satırlı saldırı

Seçim sürecinde Cumhur İttifakı’na katılması tartışmalara yol açan Hür Dava Partisi’nin (HÜDA PAR) Adana İl Başkanlığı’na düzenlenen satırlı saldırıda, İl Sekreteri Sacit Pişgin vefat etti, İl Başkanı Salih Demir yaralandı. Parti yöneticileri uyuşturucu satıcılarını işaret etti.

VOA Türkçe’nin haberine göre olay, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’nın bulunduğu Türkocağı Mahallesi’nde meydana geldi. HÜDA PAR’ın sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre; il başkanlığına gelen iki saldırgan, İl Sekreteri Sacit Pişgin ve İl Başkanı Salih Demir’e namaz kıldıkları sırada satırla saldırdı. Olaydan sonra saldırganlar kaçarken yaralanan Pişgin ve Demir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Pişgin, burada hayatını kaybetti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 229

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.