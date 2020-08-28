‘Hukuk devleti’ni keşfedemedik

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, “Evet hayali de olsa parlak hikâyeler yazıyoruz, ama henüz ‘hukuk devleti’ni keşfedemediğimiz için bu ‘Büyük Türkiye’ hikâyesinin sonunda gazetecileri, yazarları, sivil toplum insanlarını, siyasetçileri cezaevinde terbiye etmeye devam ediyoruz” düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, “Halihazırda Türkiye dâhil pek çok İslam ülkesinin hali ortada... Mesela şu anda Türkiye’de hâkim olan zihniyet, topluma öyle bir hikâye anlatıyor ki bırakın normal insanların hayal dünyasını, peri masallarında bile gerçekleşmesi mümkün olmayan hikâyeler... Bütün dünyaya kafa tutan, emperyalistlere meydan okuyan, büyük yeraltı zenginlikleriyle dünyanın en zengin ülkelerini bile kıskandıran bir ülke...” değerlendirmesinde bulundu. Ocaktan, “Ama bu hikâyenin küçük bir eksiği var, şu anda Türkiye yüksek faizlerle bile uluslararası finans kuruluşlarından kredi temin edemiyor. Ama hikâyemizin ve hayallerimizin sonu hiç gelmiyor” dedi.

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