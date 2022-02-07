Hukuk devleti olmadığınızın kabulü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, güncel hukukî konularla ilgili konuştu.

Türkiye’nin hiçbir zaman tam anlamıyla bağımsız bir yargıya sahip olduğunu söyleyemeyiz diyen Başkan Sağkan, “Son 10 yıllık süreçte yargının üzerindeki baskı çok daha artmış durumda. Devletten isteğimiz yargıyı rahat bırakmasıdır. Yargının bağımsızlığının, vatandaşın o devlete aitlik hissi ile bir bağı var” ifadelerini kullandı. TBB Başkanı Sağkan, “Anayasa Mahkemesi kararını, ilk derece mahkemesi uygulamıyor. Bırakın bizi, AİHM kararı uygulanmıyor. Bu artık hukuk devleti olmadığınızın da kabulü anlamına gelmektedir” dedi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE BELİRLEYİCİ OLACAK’

Sağkan, yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan beklentilerini ise şöyle sıraladı: “Çoklu baro süreci adı altında baroların sesinin kısılması çabasıyla karşılaştık. Sayın Bozdağ’dan uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesini talep ediyoruz. Cezasının alt sınırı 1 yıl olan suçlarda tutuklama tedbirinin uygulanmasına ve çoklu baroya karşı tavrı, önümüzdeki süreçte belirleyici olacaktır.”