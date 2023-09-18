Hukuk devletinde lincin yeri yok

TSK’ye ilişkin sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezgin Tanrıkulu’na MAZLUMDER’den destek geldi.

MAZLUMDER’in açıklamasında, “İfade hürriyeti temel insan haklarından olup, sadece hoşa giden yaygın görüşler için değil, yaygın söyleme uygun olmayan muhalif söylemler için de geçerlidir. Bu hak bağlamında hiçbir kurum eleştiriden azade değildir ve hiçbir kurumun dokunulmazlığı yoktur. Kamu otoritesi, bağımsız yargıyı etkileyecek şekilde linç kampanyasına katılmak bir yana, bu hakkın kullanımını herkes için eşit bir şekilde sağlamakla yükümlüdür. İlgili sözlere ilişkin karşı eleştiri hakkının kullanılması da ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilebilirken gerçekleşen linç, kişinin hedef gösterilmesi ve masumiyet karinesinin ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Devletin en üst organları tarafından yapılan açıklamalar ise adil yargılanma hakkını zedeleyici niteliktedir. İfade hürriyetinin ihlal edildiği bu tarz örnekler son zamanlarda sıklaşmaya başlamıştır. Bu yolla, bazı kurumların dokunulmaz, bazı kişi veya makamların eleştirilemez hale getirildiği açıktır. Halbuki insan haklarına saygılı bir Hukuk Devleti’nde eleştirilemez kişi veya kurumlar olamaz” denildi.