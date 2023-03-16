Hukuk enkazından böyle çıkılır

Avukat Levent Mazılıgüney, Millet İttifakı’nın Ortak Mutabakat Metni uygulamaya geçerse hukuk enkazından çıkılacağını söyledi.

Millet İttifakı Ocak ayının sonunda 9 ana başlık 75 alt başlıktan oluşan ‘Ortak Mutabakat Metni’ni açıkladı. Mutabakat metninin içerisinde yer alan ‘Hukuk, Adalet, Yargı’ başlıklarını Yeni Asya için değerlendiren Avukat Levent Mazılıgüney, herhangi bir apartman yönetim toplantısında anlaşamayan insanların oluşturduğu bir kültürde 6 siyasi partinin 9 ana başlıkta 2300’den fazla maddede anlaşabilmelerini büyük bir başarı olarak değerlendirdi. Mazılıgüney şunları söyledi: “Ben olmasam ülke yıkılır zihniyetinin maalesef hakim olduğu siyaset anlayışından bahsediyoruz. Bu anlaşma nasıl sağlanabildi? Demek bir deprem sonrası herkesin enkaz kaldırmaya koştuğu ve anlaşmazlıklarını bir kenara bırakıp dayanışmaya önem verdiği süreçlerdeki gibi enkaz altında kaldıklarının farkına varmışlar. Restorasyon ihtiyacı duyulan 2300’den fazla madde yazılabilen bir ülke enkaz altında değil midir?”

Sivil ölüme mahkûm edildiler

“Ülkemizde hukuk enkaz altındaydı. Bu enkaz iktidarın zaten zorlukla ayakta duran hukuk yapımıza balyozlarla indirdiği darbeler sonrasında oldu ve elbette kitlesel bir suç olan ‘sessizlik’ suçunun ortaklarının yani toplumun da vebali büyüktü. Hukuk enkazının altında kalan ve sesini duyurmaya çalışan en büyük kitle de bence KHK’lılardı. Hukukun katledildiği bir süreçte yargı sopasıyla da mağdur edilerek sivil ölüme mahkûm edildiler. Dolayısıyla KHK’lıların beklentileri çok daha fazlaydı mutabakat metninden ki bu son derece doğaldır. KHK’lıların beklentileri mağdur edildikleri hukuk garabetlerinin tek tek ele alınması idi. Dolayısıyla KHK’lılardan mutabakat metnini eleştiriyle karşılayanlar oldu. Eleştirileri yapıcı kabul etmek ve hukuk enkazı altında kalmış KHK’lıların önerilerini dinlemek gerekir. Ancak ben de bir KHK’lı olarak metnin detaylı bir yol haritası ve her bir işlemi tek tek anlatan bir kullanım kılavuzu olmayacağını biliyordum ve metin beni tatmin etti.”

Herkesin mağduriyeti giderilmeli

“Öncelikle yargının bağımsız ve tarafsız olması, savunma makamının daha etkin olması için yapılacaklar öngörülmüş. Tamamına katılıyor, yetmez ama evet diyorum. Yargı bağımsız ve tarafsız oldukça daha adil kararlar verecek ve mağduriyetler azalacaktır. Mağduriyetlerin hukuk içinde giderilme süreci de hızlanacaktır. Uluslararası yargı mercilerinin kararlarının koşulsuz uygulanacağıyla ilgili kuvvetli bir vurgu var. Biz KHK’lıların talebi de budur zaten. Ülkemizin de altında imzası bulunan uluslararası sözleşmelerin uygulanması, özellikle temel haklara riayet edilmesi, evrensel hukuk ilkelerinin bihakkın uygulanmasıdır. Evrensel hukuk ilkeleri uygulanırsa KHK sorunu da, diğer yargı sorunları da kolayca çözülecektir. Kimsenin lütfuna ihtiyaç yoktur. Hukuk uygulansın yeter. Elbette, uluslararası yargı mercilerinin kararları uygulanırken sadece kararın konusu bireylerle ilgili değil, objektif etkisi dikkate alınarak benzer durumda olup hak ihlali yaşamış herkes açısından uygulanmalı ve herkesin mağduriyeti giderilmelidir.”

Sorumluluk duygusuyla hareket etmeliler

“Bununla birlikte uluslararası yargı mercileri başta olmak üzere hak ihlali kararı verilen dosyalarda tazminat ödenmesine neden olan yargı mensuplarına tazminatların rücu edilmesi de vurgulanan hususlar arasında. Bu husus benim özellikle hemen her toplantıda siyasetçilere ilettiğim taleplerimden biri idi. Rücu edilecek tazminat sadece yargı mercilerinin ilk kararında belirlediği tazminat da olmamalı. AİHM başta olmak üzere hak ihlali ve tazminat kararı sonrasında iç hukukta ayrı bir süreç başlar ve asıl iç hukukta zararlar tazmin edilir. Dolayısıyla tüm zararlar ve tüm tazminat kalemleri rücu edilmelidir. Ancak bu halde yargı mensupları iktidarın baskısına karşı koyabilirler. Nihai olarak da OHAL mağduriyetleriyle ilgili ‘Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz’ şeklinde tereddütsüz net bir cümle yer almaktadır. Tüm metne bütün olarak bakıldığında ülkemizin topyekün altında kaldığı hukuksuzluk enkazından çıkabilmek adına umut verici bir metin olduğunu düşünüyorum. Tabii Millet İttifakının sorumluluğu artmıştır. Umudu kırmamalılar. Masadan kalkanı toplum siyaseten affetmeyecektir. Umut verdiler, bunun gereğini yerine getirmeliler. Sorumluluk duygusuyla hareket etmeliler.”

İSTANBUL - SÜMEYYE IŞIKÇI