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5 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Hukuk gereği hesap sorulacak

04 Kasım 2021, Perşembe 17:00
İstanbul Üniversitesi’ndeki görevinden 2016 yılında ayrılmak zorunda kalan Doç. Savaş Karabulut, 5 yıllık hukuk mücadelesini kazanmasının ardından “Benden kim özür dileyecek? Bunu yapanlar geceleri rahat uyumasın” dedi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) nedeniyle 2016’da İstanbul Üniversitesi’ndeki görevinden ayrılmak zorunda kalan ve 5 yıllık hukuk mücadelesini kazanan Doç. Savaş Karabulut, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nın konuğu oldu. Karabulut, “Bu kararlarda kimlerin imzası varsa geceleri rahat uymasınlar, çünkü emin olun demokrasi gereği hukuk gereği mutlaka hesap sorulacaktır” dedi. 

Haber Merkezi

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