Hukuk göçtü

Prof. Dr. Mesut Yeğen, “Bugün Şehir Üniversitesi’nin başına gelen, Türkiye’de hayatın başka alanlarında yaşadığımız problemlerle bir benzerlik taşıyor. Bu durum esas olarak hukukun bu ülkeden göçmüş olması ile ilgili” dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na bağlı İstanbul Şehir Üniversitesi’nin idaresi YÖK tarafından Marmara Üniversitesine devredildi. Kısa süre önce üniversitenin tüm varlıklarına Halkbank tarafından tedbir konulmuştu. Üniversite borcunun yaklaşık 3 kat fazlasını teminat göstermesine rağmen, mahkeme bu teklifi kabul etmedi. Günlerdir, Halkbank ile Şehir Üniversitesi arasında yaşanan hukuki tartışma istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan sorunun yasal olmayan yöntemlerle çözülmek istendiğini bu nedenle de hukuksuz olduğunu ifade ediyor: “Biz bu sorunları bir kampüs arazisi ile ilgili bir dava nedeniyle yaşar hale geldik ve bu banka ile aramızdaki ilişkileri gerdi, bozdu. Ve bundan dolayı da mali dengelerimiz altüst oldu. En son gelinen noktada da bu ihtiyat haciz kararı ile beş kuruş harcayamayacak hale geldi üniversite. Bir üniversiteye ihtiyati haciz tedbiri uygulatarak onu çalışamaz hale getirmek çok sorumlu bir yaklaşım değil, hukuki de bir yaklaşım değil. Bizim itirazımız buna. Biz yapılan işlemin hukukî olmadığını savunuyoruz.

Öğrenciler kaygılı

Euronews’in haberine göre, 2015-2016’dan beri Türkiye’de bir hukuksuzluk olduğunu söyleyen sosyoloji bölümünden Prof. Dr. Mesut Yeğen, “Bugün Şehir Üniversite’sinin başına gelen, Türkiye’de hayatın başka alanlarında yaşadığımız problemlerle bir benzerlik taşıyor’’ diyor. Yeğen, “Bu durum esas olarak hukukun bu ülkeden göçmüş olması ile ilgili. Çok uzun zamandır yargı aşırı siyasallaşmış ve siyasi iktidarların kaygıları üzerinden karar verme durumunda. Bunun bir yansıması olarak görmek gerekir.” ifadelerini kullanıyor. Üniversitenin akademisyenleri yaşanan bu süreci “hukuksuz ve bir cezalandırma’’ olarak değerlendirirken, öğrencileri ise kaygılı. Belli kriterleri nedeniyle üniversiteyi tercih ettiklerini ifade eden öğrenciler, üniversitenin siyasi hesaplaşmalara kurban edilmemesini istiyor.



***

Üniversiteye ceza veriliyor

İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ferhat Kentel bu karar ile bir üniversiteye ceza verildiğini belirtiyor: “Görünürde bu iş banka, hukuk gibi düzlemlerde geçiyor ama arkasındaki esas motivasyonun Davutoğlu-Erdoğan gerilimi olduğunu sağır sultan bile biliyor. Bunu saklamaya gerek yok, fil ortada. Burada önemli olan Davutoğlu’ndan ziyade bir üniversiteye ceza veriliyor. İşin siyasi boyutu Davutoğlu değil, bizzat üniversite ile ilgili. Bu üniversite on senede büyük bir başarı yakalamış. Bu üniversite ilk defa muhafazakar kesimler arasında gerçekten liberal, demokrat, özgürlükçü bir üniversite olarak çıktı. Ve bir alternatif oldu. Galiba işin siyasi kısmı böyle bir üniversiteyi cezalandırmak oluyor.”