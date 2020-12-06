Hukuk kırımı

Yazar Ahmet Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, Altan’ın tahliye edildikten hemen sonra yeniden tutuklanmasının hak ihlâli olmadığına karar veren Anayasa Mahkemesi’ne tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi’ne dört soru yönelten Çalıkuşu, “Anayasa Mahkemesi 2. Bölümü Ahmet Altan’ın adlî kontrol ile tahliye edilmesine rağmen hukuk kırım ile yeniden tutuklanmasında hak ihlâli bulamadı. Bu bırakın hukukçu olmayı, hukuk fakültesi ikiden terk birinin bile kabul edemeyeceği skandal bir karardır” dedi. Çalıkuşu’nun 4 sorusu şu şekilde: 1) Hüküm ile tahliyeye savcı nasıl itiraz etti? 2) Mahkeme hükmüne üst mahkemede itiraz mümkün mü? 3) Savcının itiraz yetkisi var mı? 4) Altan yeniden nasıl tutuklandı?

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