Hukuk nasıl çökertildi?

Akademisyen ve gazeteci-yazar Eser Karakaş, “Yargıtay ve Sayıştay aslında Anayasa Mahkemesi’ni çökertmek için çökertildiler. Böylece bir taşla (?) üç kuş, AYM, Yargıtay, Sayıştay vurdular. Türkiye hukuk ve yargı sistemi fakülteleriyle, yargısıyla, yüksek mahkemeleriyle, Adalet Bakanlığı ile büyük bir çöküşün içindedir ve anlaşılan herkes bu çöküşten payını fazlasıyla almaktadır” dedi.

Dünkü artı gerçek’teki yazısında, “Bu süreçte en büyük sorumluluk, hatta sorumluluk yetmez suç da Yargıtay, Sayıştay ve hatta Anayasa Mahkemesi üyelerinin ve başkanlarının. Yaşananlardan hiç utanmadılar, kabullendiler, suratlarına tükürüldü, “Yarabbi Şükür” dediler. Bir hukuk devletinde Anayasa Mahkemesi (AYM) en önemli kurumların başında gelir. Yasamanın üretiminin, yürütmenin kimi kararlarının, mesela KHK’ların anayasallık denetimini yapar. Sistemin en büyük hukuk güvencesidir” ifadelerini kullanan özetle Karakaş şunları yazdı:

“Anayasanın 146. Maddesi AYM’nin on beş üyesinin kimler olacağını ve nasıl seçileceklerini düzenliyor.

Bu madde AYM’ye Yargıtay’dan ve Sayıştay’dan üyelerin de seçilmesini anayasal bir zorunluk haline getiriyor.

Anayasa koyucunun bu düzenlemesinin çok haklı bir amacı var; AYM karar süreçlerinde Yargıtay deneyimi çok güçlü üyelere ve belki de daha da teknik olarak çok köklü Sayıştay denetçiliği tecrübesi olan hakimlere ihtiyaç duyuyor. (...) Erdoğan belki de HDP’nin kapatılma davasını hesaplayarak hukuk fakültesi mezunu İrfan Fidan’ı Yargıtay üyesi olarak atıyor ama İrfan Bey Yargıtay’da bir dosyanın kapağını açmadan 107 Yargıtay üyesi hukuk fakültesi mezununun (!!!!!) desteğiyle Yargıtay kontenjanından AYM üyesi olarak seçiliyor. Türkiye hukuk tarihinin gördüğü en büyük hukuk ve siyaset skandalı muhtemelen.

İKİNCİ SKANDAL

“Aynı hukuk ve siyaset skandalı iki gün önce TBMM’de yaşandı ve Süleyman Soylu’nun yardımcısı iken Sayıştay’a atanan (!!!) Muhterem İnce TBMM’de yapılan kapalı oylama ile AYM üyesi oldu ama pek muhterem yeni üye Sayıştay içtihadı konusunda ne kadar uzman, hiç ama hiç belli değil.

Anayasa maddelerinin bir lafzı var, bir de anayasa koyucunun bu maddeleri koyarken muradı var ve bu maddeler hayata geçirilirken sadece lafzi gereği yerine getirmek çok anlamsız; “Madde Sayıştay üyesi diyor, ben de birini alır Sayıştay’a tayin ederim, ertesi gün de aynı nevzuhur Sayıştay üyesini alır AYM’ye koyarım” diyorsanız büyük halt ediyorsunuz, hatta suç işliyorsunuz.

(...)Tabii, bu iki yeni yargıcın bizzat kendilerinin de bu görevleri bu koşullar altında kabul etmeleri, kendilerinin Yargıtay ve Sayıştay adayı olarak gösterilmelerine itiraz etmemeleri çok utanç verici; bu ahlaki tepkiyi veremeyen iki nevzuhur AYM yargıcının önümüzdeki aylarda hangi kararların altına nasıl imzalar atacaklarını bir izleyin, bu tiyatronun amacı netleşecektir. Türkiye hukuk ve yargı sistemi fakülteleriyle, yargısıyla, yüksek mahkemeleriyle, Adalet Bakanlığı ile büyük bir çöküşün içindedir ve anlaşılan herkes bu çöküşten payını fazlasıyla almaktadır.”

Haber Merkezi