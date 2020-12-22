“STK’LARA DA KAYYIM” DÜZENLEMESİNE TEPKİ: ADALETSİZLİKLERİ GİDERECEK ADIM BEKLENİRKEN, SİVİL TOPLUM KISKACA ALINIYOR.

OTORİTER MANTIK BURADA DA DEVREDE

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya: “Otoriter devlet ve bürokratik tahakküm mantığı burada da devrede. İktidar zaten etkisizleşmiş sivil toplum alanını daha da etkisiz kılma ve tam bir kontrol altına alma iştiyakıyla, ilgisiz bir yasayı fırsat bildi.”

İKTİDARA HATIRLATMA VE ÇAĞRI

“İktidar mensuplarına iktidarlarının ‘garantili’ olmadığını hatırlatıyor, kendilerini 28 Şubat’ta işlenen insanlık suçları üzerinde tefekkür etmeye ve kendi elleriyle bürokratik oligarşiyi azgınlaştıracak düzenlemelerden kaçınmaya davet ediyoruz.”

***

Hukuk reformu deyip sıkıyönetim getiriyorlar

Özgür-Der’den yapılan açıklamada, iktidar eleştirilerek, hukuk reformu vaad edip sivil topluma sıkıyönetim getirdiklerine dikkat çekildi.

Özgür-Der, Meclis’e sunulan “Kitle İmha Silâhlarının Yayılması İle Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Yönelik Kanun” teklifine eklenen ve sivil toplum örgütlerini yakından ilgilendiren bazı maddelerle ilgili açıklamada bulundu. Kanun teklifinin içeriğine eklenen maddelerin alâkasız olduğu ve araya sıkıştırıldığı öngörüsünün paylaşıldığı açıklamada, bu durumun dernek ve vakıflara yönelik yeni bir baskı mekanizmasının teşkilinin habercisi olduğu vurgulandı.

Yeni bir baskı mekanizması

Açıklamada, “Yaklaşık bir aydır iktidar çevrelerinden gelen hukuk reformu vaadlerinin nasıl somutlaştırılacağını merak ederken bir kez daha ters hamle sürprizi ile karşılaştık. Yargı alanında süregelen düzensizliklerin, haksızlıkların, adaletsizliklerin giderilmesi için atılacak adımları beklerken devlet dışı gönüllü organizasyonların faaliyet alanlarını daraltacak, sivil topluma daha fazla baskı ve kısıtlama getirecek bir düzenlemenin Meclise sevk edildiğini öğrendik. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Meclise sunulan ‘kitle imha silâhlarının yayılması ile terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik kanun teklifi’ne eklenen kimi maddeler konuyla ilgisiz biçimde dernek ve vakıflara yönelik yeni bir baskı mekanizmasının teşkilinin habercisi oldu” denildi.

Otoriter devlet mantığı devreye girdi

“Bu tasarının hangi ihtiyaca binaen ortaya çıktığını sormak elzemdir” denilen açıklamada, “Yetkililer “kitle imha silahlarının yayılması ile terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik” olarak hazırlanan bir kanunda derneklerle ilgili bu tür hükümlerin ne işi olduğu sorusuna cevap vermelidirler. Belli ki otoriter devlet ve bürokratik tahakküm mantığı burada da devreye girmiştir. İktidar zaten epeyce cılızlaşmış, etkisizleşmiş sivil toplum alanının daha da etkisiz kılınması, kısmen de olsa muhalif bir zemin oluşturabilme potansiyeli taşıyan bu alanın tam bir kontrol altına alınması iştiyakıyla söz konusu yasayı fırsat bilmiştir. Türkiye’de terör tanımının alabildiğine muğlak bir içeriğe sahip olduğu ve bu kavramı güç sahiplerinin hoşlanmadıkları kesim ve şahıslar aleyhine bir silah gibi kullanabildikleri iyi bilinmektedir” ifadeleri kullanıldı.

İktidarınız ‘garanti’ değil

Açıklama şu şekilde devam etti: “Ayrıca gerek güvenlik sektöründe gerek yargıda dönem dönem terör ithamının ne kadar büyük bir keyfilikle kullanıldığına, bu durumun ne kadar büyük hak ihlâllerine yol açtığı da açıktır. İşte böylesi bir vasatta terör tanımını netleştirmek ve muhalif yaklaşımlara sahip kesimler üzerinde bir baskı aracına dönüşmesini engellemek yerine iktidar mensuplarının bu kavramı daha da esnek ve muğlak hükümlere konu etmelerini anlamak mümkün değildir. Bu noktada iktidar mensuplarına iktidarlarının ‘garantili’ olmadığını hatırlatıyoruz. Kendilerini hiç olmazsa 28 Şubat’ta işlenen sistematik hukuksuzluk ile insanlık suçları üzerinde tefekkür etmeye ve kendi elleriyle bürokratik oligarşiyi azgınlaştıracak düzenlemelerden kaçınmaya dâvet ediyoruz.”