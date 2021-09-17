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18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

‘Hukuk standartlarından uzak’

17 Eylül 2021, Cuma 23:57
Uluslararası Af Örgütü, 8 Temmuz’da TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 4. yargı paketinin uluslar arası hukuk standartlarından uzak olduğunu belirterek, bağımsız ve tarafsız bir yargı sisteminin güvence altına alınmadığı sürece yapılan değişikliklerin yüzeysel kalacağı uyarısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü açıklamasında, mevzuata ilişkin değerlendirmelere kapsamlı olarak yer verdikten sonra, “Yeni yargı paketi, insan hakları güvencelerini etkileyen en önemli ve yapısal sorunları çözmekte yetersiz kalmakta ve Türkiye’de insan haklarındaki derin aşınmayı tersine çevirecek somut tedbirler sunmamaktadır” tesbitine yer verildi. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin, AİHM tarafından verilen kararlarda ihlal sayısı bakımından Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında ikinci sırada yer aldığına işaret edilen raporda, 2016’daki darbe girişimi sonrasında açılan dâvâlardaki kararların çoğunluğunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını düzenleyen 5’inci maddenin ihlâl edildiği hükmü çıktığı kaydedildi.

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