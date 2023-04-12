KILIÇDAROĞLU: ‘İSLAM ÜLKELERİNDE NEDEN ACI VE GÖZYAŞI VAR?’ SORUSUNU HERKES VİCDANINDA SORGULAMALI. BİLİMDE ÇIĞIR AÇAN, İSLAM DÜNYASI.

AHMET TERZİ - ANKARA

FİLİSTİN’İN YANINDAYIZ

“filistin’de yıllardır bir dram yaşanıyor. Hakkın ve haklının yanında duracaksak elbette ki Filistin davasının yanında durmak zorundayız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa susmayacağız. Hakkı, hukuku, adaleti İslamiyet bize öğretiyor.”

BARIŞ VE İŞBİRLİĞİ

“Barış ve dayanışma ile birçok sorun çözülür. Biz Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurmaya karar verdik. Türkiye, İran, Irak ve Suriye; ne için bir araya gelmiyoruz? Ortadoğu’da olanlar karşısında neden birbirimize farklı bakıyoruz?”

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Hukuk ve adaleti İslam öğretiyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hakkı, hukuku, adaleti İslamiyet bize zaten öğretiyor” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi’nin İslam ülkelerinin büyükelçilerine verdiği iftar yemeğinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Ben, şikayetten yana değilim. Ben, sorunları çözmekten yanayım. Sorun var mı? Var. Çözülmesi lazım mı? Çözülmesi lazım. Ne ile çözeceğiz? Yüce Yaratan’ın bize verdiği en değerli akıl ve bilgi ile. Yani birikim ile çözeceğiz. Bazen bir sorunu tek başına çözme şansımız olmayabilir. Beraber, birlikte olacağız, güzellikte buluşacağız, yine bu sorunu çözeceğiz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, “Temel Bey ile beraber Türk siyasetinde yeni bir anlayışı egemen kılmaya çalıştık. Birlikte olmak, beraber olmak. Güzellikleri toplumun her kesimine anlatmanın bu topluma büyük bir yarar, fayda sağlayacağına inanıyoruz. Kavga, çekişmeden bir şey çıkmadı. Ama beraber olduğumuz, birlikte olduğumuz zaman, ülkenin güzelliklerini toplumun her kesimine rahatlıkla aktarabiliriz. Ne benim ne Temel Bey’in özel bir arzusu yok. Eğer bir arzu varsa bu, ülkenin huzur içinde yoluna devam etmesidir. En büyük arzumuz bu” dedi.

Bilimde çığır açan İslam dünyasıdır

“İslam ülkelerinde neden acı ve gözyaşı var?” sorusuna, akılbaliğ olan herkesin kendi vicdanında sorgulaması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Aslında bilimde çığır açan, İslam dünyası. Sosyolojiden tutun matematiğe kadar. Tıptan tutun uzay bilimlerine kadar. İslam dünyasının İslamiyet’ten hemen sonra gerçekleştirdiği bilimdeki olağanüstü gelişmeler, Orta Çağ’da Rönesans’ın başlamasına yol açtı. Bilimde ve teknolojide bu kadar önemli adımlar atan İslam dünyası 21’inci yüzyılda neden geride? Bunu hepimizin sorgulamamız lazım. Kaldı ki Yüce Yaratan Kur’an-ı Kerim’de diyor ki ‘Aklınızı kullanmıyor musunuz?’. Aklı kullanmanın yolu, aslında Yüce Yaratan’ın mucizelerini keşfetmektir. Bize sunduğu nimetleri keşfetmektir. Bilim ve teknolojide ilerleyen ülkeler, diğer ülkelere kendi teknolojilerini de götürebilmektedirler. Biz, bilim ve teknolojiye, üniversitelere önem, ama gerçekten çok fazla önem vermek zorundayız. Alimin ölümü alemin ölümü gibiyse, sevgili peygamberimiz bir alimin ölümünü bir kâinatın ölümüne bağlıyorsa bilime ne kadar İslam dünyasının önem verdiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

Nİçin bir araya gelmiyoruz?

Filistin’te yıllardır devam eden bir dram yaşandığını, hakları gasp edilen insanların olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, “O zaman eğer biz hakkın ve haklının yanında duracaksak elbette ki Filistin ve Filistin davasının yanında durmak zorundayız. Aksi hale biz, bize öğretilen inancı reddetmiş oluruz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa haksızlık karşısında susmayacağız, bir yerde haksızlık varsa ona karşı çıkacağız. Bu, benim yakınım, akrabam ve hiç tanımadığım birisi de olabilir. Dolayısıyla hakkı, hukuku, adaleti İslamiyet bize zaten öğretiyor. Hak, hukuk ve adaleti öğretiyor” dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Barışı egemen kıldığınız zaman, toplumsal dayanışmayı güçlü kıldığınız zaman pek çok sorunu çözebilirsiniz. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurmaya karar verdik. Türkiye, İran, Irak ve Suriye; ne için bir araya gelmiyoruz? Orta Doğu’da olanlar karşısında neden birbirimize farklı bakıyoruz? Pek âlâ sorun çözülebilir”