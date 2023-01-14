Hukuka aykırı delil, karar bozdurdu

DTK Eşbaşkanı Leyla Güven ve gazeteci Seyithan Akyüz’ün aralarında olduğu 27 kişiye verilen toplam 168 yıl 7 ay hapis cezası, ‘hukuka aykırı delil elde edildi’ gerekçesiyle bozuldu.

Artı Gerçek’in haberine göre, Adana’da 2008 yılında “KCK operasyonu” kapsamında gözaltına alındıktan sonra haklarında “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla dava açılan ve şu an Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven, gazeteci Seyithan Akyüz’ün de aralarında olduğu 27 kişiye “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi. Diğer 69 kişi hakkında ise, her iki suçlamada da beraat kararı verildi. Haklarında ceza verilenlerin avukatları, karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’ne başvurdu. Başvuruda, toplanan delillerin hukuka aykırı elde edildiğine işaret edilerek, “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez” denildi. Dosyaya bakan savcı da istinaf başvurusunda bulundu. Savcı, tüm sanıkların ceza almasını talep etti.

SAVCININ BAŞVURUSUNA RET

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, savcının başvurusunu, “Toplanan deliller karar yerinde incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı, sanıklar hakkında aynı yargılama dosyasında ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçu nedeniyle her bir sanık yönünden zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verildiği anlaşıldığından” gerekçeleriyle reddetti.