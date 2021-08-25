Hukuka aykırı

Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK), görev alanı 20 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle değiştirildi.

Bazı sendika ve meslek örgütleri, Kurulun denetim alanının genişletilmesine şiddetle karşı çıkarak, hukuksal mücadele başlatacaklarını da bildirdiler. Prof. Dr. Ali D. Ulusoy konuya dair, “Anayasa’nın sayma yoluyla belirlediği ve “ve benzeri”, “gibi” tarzında ifadelerle genişletme imkânı tanımadığı özel hukuk kişilerinin de kamusal denetime tabi tutulması hukuka açıkça aykırı” ifadelerini kullandı. Ulusoy T24’te yer alan yazısında, “İktidara yakın olan meslek örgütleri, sendikalar, vakıflar ve bunların kontrolündeki şirketler ve kuruluşlar için kamusal denetimin “kör-sağır ve dilsiz” olacağını; muhalif tarafta olanlar için ise aslan kesilip önlerine gelene “asma-kesme tarifesi” uygulayacağını tahmin edebilirsiniz” dedi.

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