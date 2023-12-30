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Hukuka bir darbe daha

30 Aralık 2023, Cumartesi 09:00
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin AYM’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararına ikinci kez uymamasına tepkiler büyüyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararına ikinci kez uymaması tepkilere neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kararla ilgili Ankara yönetimini eleştirdi:  “Bugün artık Türkiye’de kuvvetler ayrılığından bahsetmek için hiçbir gerekçe kalmadı. Hiç kimse Türkiye’de hukuk var demesin. Bir anayasamız var, anayasa mahkeme kararlarında herkes için diyor, bağlayıcı olduğu söyleniyor. AYM Atalay’la ilgili son kararını oy çokluğuyla aldı. Yani AYM’de karara katılmayanlar dahi oy birliğiyle karar verdiler. Yerel mahkeme AYM’ye direnemez direnirse talimatlandırılmıştır. Bunun aksini kim iddia ediyorsa yalan söylüyordur. Yürütmenin başının ele geçirilmesidir bu...Yapılan düpedüz darbe girişimidir.”

Açıkça Anayasa’yı tanımıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Böylece devletimizin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırma fırsatı bir kez daha heba edildi. Hukukun üstünlüğünü rafa kaldıran bu anlayışın karşısında kaybeden ise yine maalesef milletimiz oluyor” mesajı paylaştı.  

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bu ülkenin kurucu senedi, yapılan her işlemin dayanağı olan Anayasa’yı tanımayanlar büyük bir hukuk darbesine imza atıyor” ifadesini kullandı. 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay dosyasının tekrar Yargıtay’a sevkedilmesinin “yüksek yargı kurumları arasındaki devlet krizinin yeniden tırmandırılması” anlamına geldiğini söyledi. Davutoğlu, “İnsan hakları ile ilgili uzun on yıllar süren mücadelelerle elde ettiğimiz kazanımlarımızın kaybedilmesi riski karşısında bütün siyasileri ve aydınları ortak tavır sergilemeye davet ediyorum” dedi. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan, “Hukuken yapılacak bir yorumun kalmadı. Bir mahkeme ben açıkça Anayasa’yı tanımıyorum diyor. Bu ülke üzerinde yaşayan istisnasız herkese meydan okuyor. HSK hemen yarın gereğini yapmaz ise tüm aksaklıklarına rağmen bir şekilde işleyen hukuk düzeninin sona erdiğini ilan eder” paylaşımı yaptı.

Haber Merkezi

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