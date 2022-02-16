Hukuka da vicdana da aykırı

Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak elektriğe yapılan zamları eleştirirdi.

Tutdere, “Özellikle 31 Aralık 2021 tarihinde, EPDK’nın aldığı karar doğrultusunda enerji tüketim tarifesinde yapılan değişiklik ve akabinde elektriğe yapılan tam yüzde 127’lik zam, Türkiye’de maalesef bu infiali yarattı. Tabii bu zamlar ve bu zamlara kaynaklık yapan EPDK’nın kararı, aslında hukuk sistemimize göre hukuka da aykırı. Anayasa’mızın hukuk devleti ilkesi olan 2’nci maddesine, eşitlik düzenlemesini içeren 10’uncu maddesine ve 167’nci maddesine açıkça aykırı. Bu düzenlemeler ve bu zamlar, hukuka da aykırı, vicdana da aykırı, ahlaka da aykırı. Bu zamları siz yapıyorsunuz, bu zamları AK Parti iktidarı yapıyor” dedi.

Ankara - Anka