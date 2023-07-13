Türkiye'nin AB üyelik perspektifinin yeniden canlanması Avrupa Konseyi ile normalleşmesine bağlı. bunun için de özellikle aihm kararlarının uygulanması gerekiyor.

İLİŞKİLER TAMAMEN ÇIKMAZA GİRDİ

Üyelik perspektifli ilişkiler Gezi olaylarından beri yavaş yavaş, 2016'daki darbe girişiminin ardından ise hızlanarak donma noktasına geldi. Özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye'de terörle mücadele adına alınan önlemlerin yoğun insan hakları ihlallerine yol açması sebebiyle ilişkiler tam anlamıyla çıkmaza girmiş durumda.

DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ

Tüm gözlemciler ilişkilerde ciddi bir canlanma için Türkiye'nin öncelikli olarak üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini söylüyor. Avrupa'da demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti kriterlerini belirleyen Avrupa Konseyi için öncelikli konu AİHM kararlarının uygulanması.

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Hukuka dönülmeden AB süreci canlanmaz

Türkiye’nin AB üyelik perspektifinin yeniden canlanması Avrupa Konseyi ile normalleşme sağlamasına bağlı. Bunun için de Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulaması gerekiyor.

Ankara’nın İsveç’in NATO üyeliği ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik perspektifi arasında paralellik kurması, dikkatlerin uzun süredir donmuş olan Türkiye - AB ilişkilerine çevrilmesine neden oldu. Ancak Brüksel’de 2005’te başlayan katılım müzakerelerinde artık hiçbir başlık açılamadığı gibi, diğer konularda da somut ilerleme sağlanamıyor. Türkiye ile AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde Geri Kabul Anlaşması ile eş zamanlı başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu, Vize Serbestisi Yol Haritası üzerinden yürütülüyor. Bu yol haritasında belge güvenliği, göç yönetimi, kamu düzen ve güvenliği, temel haklar ve düzensiz göçmenlerin geri kabulü başlıkları altında karşılanması beklenen 72 kriter bulunuyor. Türkiye bunlardan 66’sını yerine getirmiş durumda.

Yolsuzluğun önlenmesinde ilerleme yok

Yolsuzluğun önlenmesi, kişisel verilerin korunması, Avrupa Polis Teşkilatı Europol ile operasyonel işbirliği ve cezai konularda etkin adli işbirliğine dair kriterlerde ise henüz yeterli ilerleme kaydedilmiş değil. Ankara’nın bu kapsamda terörle mücadele kanununu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kriterleriyle uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Tüm bunlara paralel olarak asıl kopma Ankara’nın üyelik perspektifine karşı en sert muhalefete sahne olan Avrupa Parlamentosu (AP) cephesinde yaşandı. AP, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize serbestisi konularını Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında ilerleme koşuluna bağladı.

AİHM kararları yerine getirilmeli

DW Türkçe’nin haberine göre, Avrupa kulislerinde tüm gözlemciler Türkiye-AB ilişkilerinde üyelik perspektifli ciddi bir canlanma için Türkiye’nin öncelikli olarak üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini söylüyor. Avrupa’da demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti kriterlerini belirleyen Avrupa Konseyi için öncelikli konu AİHM kararlarının yerine getirilmesi. Ankara, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın “derhal serbest bırakılmalarına” yönelik AİHM kararlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa Konseyi ile sorunlu bir dönemden geçiyor. Avrupa Konseyi, Kavala dosyasında gelişme yaşanmaz ise sonbahardan itibaren Türkiye’ye yönelik olası yaptırımları görüşmeye başlayacak.

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