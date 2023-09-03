Hukuka güven alarm veriyor

Adli yıl açılışında konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı avukat Erinç Sağkan’ın Cumhurbaşkanlığı ekibi tarafından yayımlanması engellenen konuşmasının tam metnine TBB’nin internet sitesinde yer verildi.

Erinç Sağkan şöyle konuştu: “Mesleğimizi icra ettiğimiz yargı sisteminde hukuka güven alarm vermektedir. Bu kapsamda en önemli başlığımız; yargı bağımsızlığı ile tarafsızlığının tam anlamıyla sağlanması, savunmanın güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün içselleştirilmesi olmalıdır. Ülkemiz, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 140 ülke arasında 116.; Doğu Avrupa ve Asya kategorisinde ise 14 ülke arasında sonuncu olmuştur. Yürütme temsilcilerinin başkanlık ettiği Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yapılanması kuvvetler ayrılığı ilkesini sorgulanır hâle getirmekte, coğrafi teminat düzenlemesinin tabii hâkim ilkesi bakımından önemi ve bu ilkenin de temel hak ve özgürlüklerle olan bağlantısı nedeniyle hukuka güveni sarsmaktadır.” Ankara - anka

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