Hukuki dayanağı yok

Anayasa hukukçusu, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, TBMM’de görüşülen “Dezenformasyonla Mücadele Yasası”na tepki gösterdi.

Bu ne yaman çelişki? Kaboğlu, “Anayasa’ya açıkça aykırı olan ve demokratik olmayan rejimlere özgü bu düzenleme; yalan haber yayma adı altında savaş halinde dahi dar kapsamda ve ölçülü bir biçimde uygulanabilecek bir sınırlamanın, olağan dönemde sınırları belirsiz olarak ve daha sert şekilde uygulanması, hukuk düzenini ve toplumsal barışı dinamitleme riski taşımaktadır. Teklifte yer alan birçok sınırlama nedeninin hukuki dayanağı bulunmamaktadır” değerlendirmesini yaptı. Haber Merkez

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