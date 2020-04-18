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22 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Hukukî hatalar bilinçli yapılıyor

18 Nisan 2020, Cumartesi
HUKUKÇU PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ, “YAŞADIĞIM TECRÜBELER TÜRKİYE’DE HUKUKî HATALARIN BİLİNÇLİ YAPILDIĞINI GÖSTERDİ” DEDİ.

Erdoğan’ın hukuk danışmanıydı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’a belediye başkanlı-ğı döneminden bu yana hukuk danışmanlığı yapan, pekçok kanun teklifi hazırlayan hukuk profesörü İzzet Özgenç, ülkemizdeki hukuk işleyişi ile ilgili yap-tığı değerlendirmede, “Yaşadığım tecrübeler, Türki-ye’de hukukî hatalar bilinçli yapılıyor” diye konuştu.

Herşey bir haftada değişir

ÖZGENÇ: “İrade ‘Türkiye’de terörle mücadele bakı-mından hukukun gereklerine göre hareket edilecek-tir. Mahkemelere ve cumhuriyet savcılarına müda-hale edilmeyecektir. Hukukun doğrultusunda hare-ket etmeleri yönünde ne gerekiyorsa yapılacaktır’ dese, bir haftada bu ülkedeki atmosfer değişir” dedi.

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Hukukî hatalar bilinçli yapılıyor

Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Türkiye’de hukuk alanında birtakım yanlışların bilinçli olarak yapıldığına şahit oldum” dedi. 

AKP hükûmetlerinin 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında başında durmuş, çalışmış, yasaların yazılmasına öncülük eden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Sayın Cumhurbaşkanı oluşturduğu izlenim itibariyle, her şeye hâkim bir görüntü veriyor ise de hukukla ilgili bilinçli yanlışları önleyebilecek konumda değil. Sayın Cumhurbaşkanı’na isim isim ben hataları söylediğimde ‘sen yanlış söylüyorsun’ demedi. Ama hataların düzeltilmesi yönünde hiçbir mesafe alınamadı. Ben sadece bu kadarını söyleyeyim” dedi.  Karar yazarı Ahmet Taşgetiren Prof. Dr. İzzet Özgenç’in gazetesine verdiği mülâkattaki önemli gördüğü noktaları köşesine taşıdı.

 

Ülke atmosferi bir haftada değişebilir

Özgenç, “Sayın Cumhurbaşkanı ile münasebetim dolayısıyla Türkiye’deki pek çok hukuk sorunuyla ilgilendim. Bu sorunlarla 2000’li yılların başı itibariyle ilgilendim. Belli bir noktaya geldikten sonra bu sorunların bir kısmının hukuk bilgisizliğinden kaynaklanmadığını, bir kısmının bilinçli yanlışlar olduğunu gördüm. Çok fazla örnek vermek istemiyorum, bu yanlışlarla ilgili ilgili otoriteleri doğrudan doğruya bilgilendirme şeklinde bir yol takip ettim. Bunlardan bir kısmı ile ilgili başarı elde ettim. Açık söylüyorum, bu yanlış bilinçli olarak yapılmış bir yanlıştır. Türkiye’de hukuk alanında birtakım yanlışların bilinçli olarak yapıldığına şahit oldum” diye konuştu.  Özgenç, “İrade ‘Türkiye’de terörle mücadele bakımından hukukun gereklerine göre hareket edilecektir. Mahkemelere ve cumhuriyet savcılarına müdahale edilmeyecektir. Hukukun doğrultusunda hareket etmeleri yönünde ne gerekiyorsa yapılacaktır’ dese, bir haftada bu ülkedeki atmosfer değişir” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’e bir kanun, bir yasa tasarısı getirilmeden önce mutlaka bakanlarına “Bunu İzzet Hoca gördü mü” diyerek önemsediği dile getirilir. Özgenç TCK’nın da mimarlarındandır.

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