Hukukla da insanlıkla da izah edilemez

Ankara Barosu ve Avukat Gizay Dulkadir, Furkan Vakfı üyelerine yapılan sert polis müdahalesini kınayarak, yaşananların hukukla da insanlıkla da izah edilemeyeceğine dikkat çektiler.

Adana’da geçen pazar günü tutuklu 8 üyeleri için basın açıklaması yapmak isteyen kapatılan Furkan Vakfı üyelerine yapılan sert polis müdahalesi Türkiye gündeminde tartışmaya yol açtı. Vakıf gönüllülerine gösterilen polis şiddetine tepkiler sürüyor. Ankara Barosu konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “20 Mart 2022 tarihinde yürüyüş ve basın açıklaması yapmak üzere toplanan gruba yönelik Adana Emniyet Müdürlüğü’nün işkence ve kötü muamele olduğuna şüphe olmayan, insanlık onuruna aykırı müdahalesi asla kabul edilemez.” Toplantı ve yürüyüş hakkının Anayasa’nın 34.maddesinde koruma altına alındığına dikkat çekilen açıklamada şunlar söylendi: “Yaşanan olaylara karışan tüm kamu personelinin vakit kaybetmeksizin görevden el çektirilmesi ve etkin bir soruşturma yürütülmesi elzemdir.”

Bu öfkenin makul bir sebebi olamaz

Avukat Gizay Dulkadir de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Dulkadir, “Adana’da yaşananlardan birkaç dakika önce haberdar oldum. Gördüğüm vahşet karşısında yaşadığım şoku hala atlatabilmiş değilim. Alparslan Kuytul’un yapmak istediği bir basın açıklaması neticesinde yaşanmış tüm bunlar. Hukukla da insanlıkla da izahı olmayan bir vahşet! Polis sokak ortasında, gündüz vakti içinde kadınlar ve çocukların da olduğu bir gruba sadece bir basın açıklaması yapmak istediği için bu şekilde saldırıyor. Bu öfkenin makul bir sebebi olamaz. Bunun yanında, hukuku katlederken sergilenen rahatlık insanı korkutuyor. Umurlarında bile değil. Sokak ortasında insanları neredeyse öldürecekler. Hesap sorulmayacağını bilmenin rahatlığıyla vuruyorlar. Geldiğimiz nokta yaşam hakkını tehlikeye atmaktan dahi kaçınmayan bir polis devleti noktasıdır!” ifadelerini kullandı.

HABER: Sümeyye Işıkçı