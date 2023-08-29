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29 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Hukuksuzluğa bir AYM freni daha

29 Ağustos 2023, Salı 01:11
AYM, bir mahkumun içerisinde Yeni Asya gazetesinde çıkan bir haberin de bulunduğu bir mektubunun alıkonulması üzerine hak ihlali kararı verdi.

Keyfî yasak yine AYM’den döndü

 

Adem Pala adlı bir mahkum kendisine gelen ve içerisinde Yeni Asya gazetesinde çıkan bir haberin de bulunduğu bir mektubun alıkonulması üzerine Anayasa Mahkemesine haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği yönünde başvuruda bulundu. AYM Birinci Bölümü başvuru üzerine ihlal kararı verdi. 

Neden ‘sakıncalı’ olduğu açıklanmamış

Kararın değerlendirme kısmında, “ Mahpusların mektuplarının denetlenmesi ve alıkonulması suretiyle haberleşme hürriyetine yapılan müdahalelerin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluğu ve ölçülülüğünün denetiminde gözetilmesi gereken genel ilkelere Anayasa Mahkemesince birçok kararda ayrıntılı olarak yer verilmiştir(...) Bu ilkeler ışığında başvuru değerlendirildiğinde söz konusu mektup içeriğinde çeşitli mevzuat hükümleri, Anayasa Mahkemesi kararından kısa bir bölüm ve Yeni Asya gazetesinde çıkan bir habere yer verildiği, ayrıca mektubu gönderen kişinin ceza infaz kurumunca Yeni Asya gazetesinin mahpuslara verilmemesine ilişkin görüşünün yer aldığı anlaşılmakla birlikte disiplin kurulu ve derece mahkemelerinin kararlarında mektuptaki bazı kısımlar kişi veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgiler olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte mektubun alıkonulan kısımlarında yer alan ifadelerin muhatabına ulaştırılmasının ne suretle sakıncalı olduğu açıklanmadan soyut ve genel bir şekilde mevzuat hükmü tekrar edilmekle yetinilmiştir (benzer nitelikteki bir karar için bkz. Özkan Kart (3), B. No: 2016/2251, 12/6/2019, §§ 32-34)” denildi. 

Demokratik toplumda bu müdahale olmaz

Devamında şunlar söylendi: “Sonuç olarak disiplin kurulu ve derece mahkemelerinin kararlarında mektupla ilişkili, somut bilgilere dayalı ve yeterli gerekçenin bulunmadığı, kişi veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri içerdiği kanaatiyle alıkonulan mektupta hangi ifadelerin yalan yanlış olduğuna ve bunların ne surette paniğe neden olabileceğine ilişkin somut bir değerlendirmeye yer verilmediği ve mektubun sakıncalı görülen kısımlarının çizilerek gönderilmesinin mümkün olup olmadığı yönünde bir tartışmanın yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı kanaatine varılmıştır. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

Manevi tazminat ödenecek

Başvurucunun yeniden yargılama ve manevi tazminat talep ettiği belirtilen kararda, “Adli yardım talebinin KABULÜNE, Haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, Anayasa’nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin İHLAL EDİLDİĞİNE,  Kararın bir örneğinin haberleşme hürriyetinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Samsun İnfaz Hâkimliğine (E.2019/999, K.2019/1020) GÖNDERİLMESİNE, Başvurucuya net 4.000 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE, Ödemenin kararın tebliğini takiben başvurucunun Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması hâlinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA, Kararın bir örneğinin bilgi için Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi (2019/1078 D.İş) ile Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 23/5/2023 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

SAMSUN - SEDAT SERDAR

 

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