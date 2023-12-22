Hukuksuzluğa ve yoksulluğa mahkum oldu

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi’nin gerek ilk derece mahkemesi gerekse de Yargıtay tarafından “Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle” Can Atalay’ın ikinci başvurusunda da hak ihlali kararı verdiğini hatırlatarak, “Yargının siyasallaşması karşısında kısmen de olsa duran Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı ümit ediyorum ki artık uygulanır. Anayasa’nın açık hükümlerinin yok sayılması, hukukun bilerek ve istenerek ayaklar altına alınması kimseye bir fayda vermez. Hukukta inatlaşma olmaz. Kurumların birbiri ile çatışması, siyasetin yargıya egemen olması kabul edilemez” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temel insan haklarının uygulanmasının bile artık imkânsız olduğu dönemlerden geçen ülkemizde Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uyulmaması ve ısrarla hukukun ve adaletin reddedilmesi sadece hakları ihlal edilip hapiste tutulmaya çalışılan Can Atalay ya da diğerlerinin değil, aslında tüm Türkiye’nin hukuksuzluğa ve yoksulluğa mahkum edilmesi anlamına geldiğini söyleyen Yeneroğlu, “Anayasa Mahkemesi Başkanına ‘terör örgütü’ iması yapabilecek kadar gerçeklikten bağlarını koparmış bir anlayışın ülkeye yön verdiği bir dönemde bu kararın uygulanıp uygulanmaması endişesi bile hukuk devletinden ne kadar uzaklaştığımızı göstermektedir” dedi. Yalova - Recep Bozdağ

Okunma Sayısı: 311

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.