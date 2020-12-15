Hukuksuzluğun bütçesi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “Bu bütçe yönetimsizliğin ve hukuksuzluğun bütçesidir!” dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 2021 Bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi. “Arkadaşlar! Zenginlerimiz varlıklarını yurt dışına çıkartıyorsa, gençlerimizin nerdeyse yüzde 80’i Türkiye’de yaşamak istemiyorsa, artık bunun sebeplerini başkalarında aramayı bırakmak, aynaya bakmak lazım. Hepimiz biliyoruz ki sebep kuvvetler ayrılığını ve hukukun üstünlüğünü reddeden keyfi yönetimdir!” diyen Yeneroğlu, “Tezahürü de dün maalesef alkışladığınız o bağıran adamın ucuz popülizmi ve hukuk devletini tanımayan faşizan eğilimleridir! Tek adam yerine geçmek için şehitlerimizin üzerinden yürüttüğü zehirli siyasettir! Onu acziyeti ile baş başa bırakacağız” dedi.

Ülkenin kalkınması mümkün değil

Yeneroğlu, 2021 bütçesine ilişkin olarak, “Bu bütçenin dayandığı varsayımlar ve ortaya koyduğu hedefler daha Meclis’e sevk edildiği gün hükümsüz hale gelmiştir. (…) Cumhurbaşkanlığı bütçesi hedef alınan enflasyonun 3,5 katı oranında yani yüzde 28 seviyesinde artırılmaktadır. Oysa milyonlarca çiftçimizi ilgilendiren tarımsal destekleme bütçesinin aynı kalması hangi adalet, hakkaniyet ve topluma örnek olma anlayışıyla izah edilebilir? Bu bütçe hükümetin yönetim krizini bütün açıklığıyla itiraf ettiği tarihi bir metindir. Yoksulluğu gidermeyen, gelirin dağılımını iyileştirmeyen, istihdam yaratmayan, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine, eğitime yeterli kaynak ayırmayan bu bütçe ile ülkenin kalkınması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Demokrasiyi ve hukuk devletini esir aldılar

“2021 Bütçe teklifinde; sanayiye, araştırma geliştirmeye, gençlerimize, kadınımıza ve insan haklarına ayrılan tüm paranın toplamı kamu-özel iş birliği garanti ödemeleri kadar dahi değildir” diyen Yeneroğlu, şunları söyledi: “Yani bu bütçe yönetimsizliğin ve hukuksuzluğun bütçesidir! Bu bütçe refahı toplumla değil, bir avuç azınlıkla paylaşan bütçedir! Toplumla paylaştığı tek şey, ekmek derdinde olan vatandaşımızın kafasına fırlatılan keyif çayıyla uçuyoruz, kaçıyoruz, kıskanıyorlar masalları! Ülkemizin ekonomik sorunlarının asıl nedeni kaynak yetersizliği değildir. Dış mihraklar masalları, faiz lobisi, döviz lobisi hikayeleri… bunlar beceriksizlerin bahanesidir. Türkiye’nin yeterli kaynağı var, dinamik, çalışkan, genç bir nüfusu var… Bütün sorun iktidarın kötü yönetimidir. Demokrasiyi ve hukuk devletini esir almış olmasıdır.”