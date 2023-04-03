Hukuksuzluk fakirleştiriyor

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, iktidarın 2 yıl önce duyurduğu “İnsan Hakları Eylem Planı”nda yer alan 285 vaadin 174’ünü yerine getirmediğini söyledi.

2012 yılında milli gelirin en yüksek olduğu yıllarda Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde Türkiye’nin 58. sırada yer aldığını ifade eden Yeneroğlu, “Sonraki yıllarda 80., 99., 108. sıraya kadar geriledik. Bugün ise bu endekste 116. sırada yer alıyoruz. Çok açık ki, hukukun üstünlüğüne olan bağlılık azaldıkça milli gelirimiz ve ekonomik refahımız da azaldı. Hukuksuz bir düzen, yoksul bir düzeni de ne yazık ki beraberinde getirdi. Endeksten utanç verici bir detay da vermek istiyorum: İran, Sudan, Etiyopya gibi ülkelerle aynı klasmandayız. Lübnan, Rusya, Meksika gibi ülkelerin ise daha gerisinde yer alıyoruz” dedi. Yeneroğlu, “Hukuk sadece hukuktan ibaret değil. İşte o yüzden de hukuk yani kurallar ne kadar korunuyorsa bir ülkede ekonomik refah da o kadar sağlanıyor. Yani ne kadar hukuk, o kadar refah. Ne kadar hukuk o kadar kalkınma. Ne kadar hukuk, o kadar zenginlik!” şeklinde konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz