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4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Hukuksuzluk ısrarı sürerse AB’den tamamen dışlanabiliriz

04 Ekim 2023, Çarşamba 21:44
AKP iktidarının demokrasi ve hukuk devleti anlayışındaki gerilemesi Türkiye’yi Avrupa Birliği’nden uzaklaştırıyor.

Avrupa Birliği (AB) , genişleyerek jeopolitik olarak güçlenmeyi hedefliyor. Peki, AB Erdoğan ile ilişkilerin geleceği konusunda ortak bir paydada buluşabilecek mi? Yoksa Türkiye, Avrupa’da yeni bir düzenin inşasına seyirci mi kalacak? DW Türkçe’nin haberine göre AB’nin tam üyelik dışında da alternatifler içeren esnek bir modele, dört çemberli bir yapılanmaya evrilmesi öneriliyor. 

Özgürlük ve demokrasi şart

Her bir çember, farklı haklar ve yükümlülükler içeriyor: Birincisi “İç çember” olarak tanımlanıyor ve Euro ve Schengen bölgeleri üyelerinin zaten bu iç çemberi, daha derin bir entegrasyon içerisinde bulunarak oluşturdukları belirtiliyor.  İkincisi ise, “AB çemberi” olarak nitelendiriliyor ve bu çemberde AB’nin ortak siyasi hedeflerine bağlı mevcut ve gelecekteki tüm üyelerinin yer alacağı belirtiliyor. Ortak siyasi hedeflere bağlılığın yanı sıra AB Antlaşması’nın 2’nci Maddesinde belirtilen değerlere, yani insan onuruna, özgürlüğe, demokrasiye, eşitliğe, hukukun üstünlüğüne uyum, şart koşuluyor.

AB değerlerine bağlılık gerekiyor

Üçüncüsü ise ilk “dış çemberi” oluşturuyor ve bu ülkeler “Partner Üye” olarak adlandırılıyor. Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki ülkelerin yanı sıra İsviçre ve İngiltere’nin de bu çemberde yer alabileceği belirtiliyor. Partner ülkeler tek pazara dahil olacak ancak içişleri, AB vatandaşlığı gibi diğer alanlarda entegrasyon öngörülmeyecek. AB bütçesine daha az katkı sağlayıp, maddi imkanlardan da daha az yararlanabilecekler. Parlamento ve komisyonda temsil edilmeyecekler, konseyde ise oy hakkına sahip olmamakla birlikte söz hakkına sahip olacaklar. Ancak partner ülke olmanın şartı var o da yine hukuk devleti ve demokrasi başta olmak üzere AB’nin temel ilke ve değerlerine bağlılık.

Asgari bazı standartları karşılamalı

Dördüncü ve son çember de yine dış çember olarak nitelendiriliyor ve perşembe günü Granada’da toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu’na (AST) işaret ediliyor. Burada yer alan üyelerin tek pazara erişimi olmayacak. Bunun yerine iki taraf arasında enerji, çevre, iklim politikaları gibi ortak çıkar alanlarında jeopolitik yakınlaşmaya odaklanılacak, ekonomik ilişkiler serbest ticaret anlaşmaları ile şekillendirilecek. Ancak yine burada her ne kadar AB değerlerine bağlılık bir koşul olarak yer almasa da ülkelerin asgari bazı standartları karşılamasının gerekeceği belirtiliyor ve burada da Avrupa Konseyi’ne üyelik ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) taraf olma gerekliliğine vurgu yapılıyor.

Avrupa Konseyi’nden çıkarılma tehlikesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her ne kadar AB’ye tam üyelik hedefini koruduklarını söylese de demokrasi ve hukuk devletindeki gerileme nedeniyle Türkiye’nin ilk üç çemberde yer alması mümkün görünmüyor. Hatta AKP Hükümeti’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamamakta ısrar etmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden (AİHS) kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Türkiye zaten Avrupa Konseyi’nden çıkartılma tehlikesiyle karşı karşıya. AB’de raporda gündeme getirilen öneriler doğrultusunda reforma gidilmesi halinde, Türkiye’nin dördüncü çemberde dahi yer alamaması, yani AST’den de çıkartılması gündeme gelebilir. 

Haber Merkezi

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