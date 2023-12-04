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4 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Hukuksuzluk, saç baş yolduruyor

04 Aralık 2023, Pazartesi 00:11
Hukukçu Nimet Demir, Can Atalay kararı ve sonrasında yaşanan süreçle ilgili, “ Sürecin hukuksuzluğu, adeta hukukçulara saç-baş yolduracak cinstendir” dedi.

Hukukçu Nimet Demir, “Yargı üzerinden siyaset üretmek” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Karar’da yazan Demir, “Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 28.09.2023 tarihinde Gezi Davasında Osman Kavala ve Can Atalay’ın da aralarında bulunduğu bir kısım sanıklarla ilgili verilen mahkûmiyet hükümlerini onadığı malum. Siyasi mahiyetinden dolayı bu dava kamuoyunun ve hukukçuların ilgi odağındaydı. Ancak Yargıtay’ın onama kararı henüz hukukçular tarafından irdelenmeye başlanmadan Milletvekili seçilen Can Atalay’ın davasının durdurulması ve tahliyesi sorunu baş gösterip, gündemi işgal etti. Mahkûmiyetleri onama karar ve gerekçesinin tahlil ve eleştirisi de bu arada kaynayıp gitti. Esasen bu yazının konusu Anayasa Mahkemesinin Can Atalay’ın başvurusu üzerine verdiği ihlal kararı sonrasında yaşanan yargısal süreçle ilgilidir. Onama kararına değinmemin sebebi henüz bu konunun hukukçular tarafından teşrih masasına yatırılmadığını hatırlatmak içindir. Şimdi Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararı sonrası yaşanan yargısal sürece gelelim. Bu süreç baştan sona hukuksuzlukla maluldür” dedi.

 

Hukuken yoklukla malul

Demir şunları söyledi: “Sürecin hukuksuzluğu, adeta hukukçulara saç-baş yolduracak cinstendir. İnfial halinde itirazlar sökün etmektedir. Mesela 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununu hazırlayan heyette bulunan Sayın Prof. İzzet Özgenç “Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Ağabeyim” başlığıyla kaleme aldığı mektubunda Hükümetin bilgisi dâhilinde verildiğini düşündüğü Yargıtay 3. CD kararına karşı adeta isyanını dile getirirken, aynı kurulda görevli bir diğer Ceza hukuku öğretim üyesi Sayın Prof. Adem Sözüer Karar Televizyonunda Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un sundukları ‘’Bi’karar Ver’’ programında bu sürece ilişkin mealen; yerel mahkeme ve Yargıtay 3. CD’nin usul dışı, tamamen kendilerine ait bir dünyada ihdas ettikleri bir usul tatbik ettiklerini, yapılan işlemlerin hukuken yoklukla malul olduğunu, esasen sorunun Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında oluşan bir krizden ziyade, hükümet ve ortaklarının politik amaçlarla bu mahkemeler üzerinden çıkardıkları bir kavga olduğunu belirtmiştir.”

Sözün bittiği yerdeyiz

“Anayasa Mahkemesinin Can Atalay ile ilgili verdiği ihlal kararı 27.10.2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı” diyen Demir, “İhlal kararının gereği olarak Can Atalay’ın aynı gün tahliye edilmesi ve hakkındaki davanın durdurulması gerekirken yaklaşık bir aydır haksız ve hukuka aykırı bir şekilde cezaevinde tutulmaktadır. Olayımızda Anayasa Mahkemesinin kararını yerine getirmesi gereken görevli ve yetkili yerel mahkemenin işi görevsiz ve yetkisiz Yargıtay 3. Ceza Dairesine havale ettiği, anılan Dairenin yoklukla malul bir kararla Anayasa Mahkemesinin ihlal kararını yok saydığı, bu karara vaki itirazı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesinin hükümler arasında tadat edilmeyen ‘’hüküm kurulmasına yer olmadığına’’ tarzında bir ibareyle itirazı muallakta bıraktığı görülmektedir. (...) Son bir not yazıyı bitirdiğimde Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Sayın İzzet Özgenç hakkında “Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Ağabeyim” başlıklı yazısı ve paylaştığı mesajlar nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu haberleri medyaya düştü. Ne diyeyim, sözün bittiği yerdeyiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

 

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