Hukuksuzlukla mücadele hepimizin hakkı ve görevi

Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Hukuksuzlukla hukuka bağlı kalarak mücadele etmek, vatandaş olarak hepimizin hakkı ve görevidir” dedi.

Sedat Serdar - İstanbul

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği ikinci ihlal kararına ‘hukuki değeri olmadığı’ gerekçesiyle uyulmamasına hükmetti. Hukukçular tepkili.

Prof Dr. İzzet Özgenç, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin 25.10. Ve 21.12.2023 tarihli hak ihlali kararlarına hukukî değer ve geçerlilik izafe edilemeyeceği cihetle, bu kararlara uyulmasına yer olmadığına(!) karar vermiştir: 3.1. 2024,E. 2023/ 12611, D.iş:2024/1. Artık sorumluluk, TBMM’dedir. Yargıtay 3. CD, bu defa da Türk hukukunda yeri olmayan yeni bir karar türü icat etmiştir. Daire, çok ilginç bir şekilde, söz konusu bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesinin inceleme (ve dolayısıyla, hak ihlali bağlamında karar verme) yetkisinin olmadığına karar vermiştir!” dedi.

Çözümün tek adresi var: Meclis

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özgenç, ortada bir hukuksuzluk olduğuna dikkat çekerek, “Bu hukuksuzluğun giderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi, üzerine düşen görevi henüz yapmamıştır. Bu hukuksuzlukla hukuka bağlı kalarak mücadele etmek, vatandaş olarak hepimizin hakkı ve görevidir. Yargıtay’ın bir Ceza Dairesinin Anayasa Mahkemesi ile restleşmesiyle ortaya çıkan ve artık tahammül edilemez bir hal alan DEVLET KRİZİnin çözümünün tek adresi vardır: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ !!! Bu sorunun çözümü için Anayasa değişikliğine gerek yoktur!!!” ifadelerini kullandı.