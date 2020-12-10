HUKUKSUZ UYGULAMALAR TÜRKİYE’Yİ İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE, 800 YIL ÖNCE YAZILAN MAGNA CARTA’NIN BİLE GERİSİNE DÜŞÜRDÜ.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

HÜKÜM YOKSA TUTUKLAMA OLAMAZ

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı: “Magna Carta'da bile ‘Hüküm olmadan tutuklama olamaz’ denirken biz bugün binlerce insanı içeride tutuyoruz. KHK'larla suçlanmış, masum binlerce mağdur hâlen görevine iade edilmedi.”

DEMOKRATİK PARLAMENTER SİSTEM

“CB hükümet sistemiyle katılım ve ortak akla değer verilmemesi ülkeyi çöküş noktasına getirdi. Bunca sorunun altından kalkabilmek için ortak akla ihtiyaç var. Bu da ancak demokratik parlamenter sistemle mümkün.”

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Hukuksuzluklar ortak akılla aşılır

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlÂllerinin ve hukuksuzlukların ortak akılla aşılacağını söyledi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay bütçe kanun teklifini üzerinde partisinin görüşlerini açıkladı. Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay’ın bütçe teklifinde geçen bütçe rakamlarına herhangi bir itirazlarını olmadığını, itirazlarının bu 2 kurumun giderek işlevini kaybetmeye başlamalarına olduğunu ifade eden Hasan Subaşı, “Bugün baktığımız zaman, torba yasalarla Sayıştay denetimleri neredeyse yok hükmüne yaklaşmakta, işlevini kaybetmektedir. Bu da, bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin denetimleri sevmediğinin en önemli işaretlerinden birisidir. Oysa hukuk devletlerinde Anayasa Mahkemeleri ve Sayıştay devletin gücünü sınırlandıran, denetleyen en önemli, olmazsa olmaz kurumlardır” dedi.

82 Anayasası darbeyi hatırlatmıyor mu?

Bir Anayasa Mahkemesi hâkiminin Mahkemenin ışıklarını fotoğraflayarak sosyal medyadan paylaşmasının “darbe çığırtkanlığı” yaptığın söylendiğini hatırlatan Hasan Subaşı, “Bu, 1982 Anayasası darbeyi hatırlatmıyor mu size? Anayasa Mahkemesi ışığını açık bırakan bir görüntü vermişse ‘Bizim silâhımız hukuktur. Çalışıyoruz, ayaktayız, görevimizin başındayız’ iması sayılmıyor mu bu? Ha, siz darbeye çok duyarlıysanız ben yine de bu 1982 Anayasası’nı gözünüze sokuyorum. 21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde, gönül isterdi ki hızlı, çabuk ve güçlü Hükûmetiniz anayasadan söz etseydi; sivil, demokratik bir anayasadan söz edebilseydi. Keşke gücünüzü; ayarı kaçmış hukuku düzeltmek, işlevini kaybetmiş Meclisi gücüne kavuşturmak, sistemi yeniden ihya etmek için kullanabilseydiniz” dedi.

Demokratik parlamenter sistemle mümkün

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkeyi çökme durumuna getirdiğini söyleyen Subaşı, “Bugün hukuk adına, Anayasa adına, 21. asrın ilk çeyreğinde hiçbir şey yapamadınız, adaleti çökertmekle meşgulsünüz ve adalet çöktüğü zaman devletin de çökeceğini hepimiz biliyoruz. Magna Carta’da bile ‘Hüküm olmadan tutuklama olamaz’ denirken biz bugün binlerce insanı içeride tutuyoruz. Ve bugün geldiğimiz noktada AİHM kararlarını, AYM kararlarını uygulamayan mahkemeler var, ‘Anayasa Mahkemesinin kararlarını tanımıyorum’ diyen mahkemeler var. Bugün ihtiyacımız olan bunca sorunun altından kalkabilmek için ortak akla, ortak tavra ihtiyaç var. Bu da ancak demokratik bir parlamenter sistemle mümkündür” şeklinde konuştu.

Adalet kırıntısı varsa eğer…

OHAL KHK’leri konusunda Anayasa Mahkemesi gerekli denetimi yapamadığı için aklanmalarına rağmen, KHK’lerle suçlanmış, masum binlerce mağdurun hâlen görevine iade edilmediğini söyleyen Hasan Subaşı, “ Eğer, Adalet ve Kalkınma Partisinin ön adı olan ‘adalet’in kırıntısı kalmışsa hiç zaman kaybetmeden bu KHK mağdurlarının göreve iadesi gerekmektedir” dedi.