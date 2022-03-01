Hukukta hiçbir ilerleme yok

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’un yıllık raporunun hazırlıkları kapsamında Ankara ve İstanbul’da yaptığı görüşmelerin ardından hazırladığı Türkiye rapor taslağını tartıştı.

Sanchez-Amor, Türkiye’nin AB ile ilişkilerini geliştirmesinin önündeki en büyük engelin hâlâ “insan hakları ve hukuk devleti alanında hiçbir ilerlemenin sağlanmaması” olduğunu belirtti. VOA Türkçe’nin haberine göre, AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ise, Türkiye’nin önemli bir stratejik ortak olduğunu ancak insan hakları alanında ilerleme sağlanmamasından da büyük endişe duyduklarını dile getirdi. McAllister, Türkiye’den “ifade hürriyeti ve hukukun üstünlüğü gibi konularda söz verdiği adımları atmasını beklediklerini” dile getirdi. Haber Merkezi

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