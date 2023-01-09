Hukukta karşılığı yok

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum, erken seçim tartışmaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeninden aday olup olamayacağı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü’ye konuşan Prof. Dr. Batum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim yapılması için Meclis’i zorlayacağını söyledi. Ali İhsan Yavuz’un ‘seçim güncellemesi’ sözlerine tepki gösteren Batum, ““Bazıları fesih diyor, bunlar Türk hukukunda yok” gibi anlamsız açıklamalardan sonra çok acayip bir şey söylüyor; “Seçimler mevsimsel şartlar sebebiyle çok az öne alınacaksa bunun adı erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesi olur” diyor. Bu tamamıyla bir zırvadır. Türk hukukunda ‘çok az öne almak’ diye bir şey yok, ‘mevsimsel şartlar sebebiyle’ diyor, seçimin ne zaman yapılacağı zaten belli(...) ‘çok az’ uzatabilir veya geriye alabilir diye bir saçmalık Türk hukukunda yok” dedi. Haber Merkezi

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