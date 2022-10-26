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26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Hukuktan uzaklaşma yatırımları bitirdi

26 Ekim 2022, Çarşamba
Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Türkiye’nin hukuktan ve demokrasiden uzaklaşmasıyla doğrudan yatırımların azaldığını vurguladı. Gürses, “İhtiyacımız olan sıcak para değil yatırım” dedi.

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara ile ekonomi yazarı Uğur Gürses T24 Yıllık Buluşmaları kapsamında düzenlenen panelde konuştu. Gürses şöyle konuştu: “2001’de bir kriz yaşandı, o krizle beraber bir IMF programı uygulandı. Yeni hükumet geldi, tek başına iktidar olarak geldi. Devamında Türkiye’nin bir Avrupa Birliği hikayesi oldu. Biz, 2003 yılında, Türkiye’nin AB’ye üye olmak için tarih aldığını konuşuyorduk. Hatta Türk ekonomisi ile Avrupa ekonomisinin birbirine uyum süreci başlıyor, Türkiye bir Avrupa ülkesi gibi muamele görecek diye konuşuyorduk. Sermaye akımları patladı Türkiye’ye, hatta bu yüzden belki konut sektörüne acayip bir sermaye girişi oldu ve konut sektörü patladı. 2005 yılında 30 milyar dolara yakın bir doğrudan yatırım geldiğini hatırlıyoruz.”

Yolsuzluklar arttı

“Daha sonraki süreçte 2008-2009 küresel kriz patladı” diyen Gürses, “Bu krizle birlikte devasa bir uluslararası likidite büyümesi yaşandı Merkez Bankaları tarafından. Bu tabii bizim gibi gelişen ülkelere aktı çok doğal olarak. Çünkü sıfır faiz ortamından... Bundan en çok borsalar, varlık piyasaları ve bizim gibi gelişen ülkeler faydalandı. Bu tabii özellikle gelişen ülkelerde siyasetçilerin, tırnak içinde ahlakını bozdu. Yolsuzlukların arttığını görüyoruz, Güney Afrika’dan Endonezya’ya kadar. Özellikle Türkiye’de politikacılar, ‘ekonomi nasılsa bir şey olmuyor, gümbür gümbür para girişi var, o zaman demokrasiden uzaklaşabiliriz’ konforunu getirdiler. Ve Türkiye, demokrasiden ve hukuktan uzaklaşmaya başladı” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç olan sıcak para değil yatırım

Gürses, şunları söyledi: “2013 yılında Gezi protestoları başlamadan önce, son 12 ayda Türkiye’ye gelen para 90 milyar dolar, Türkiye’nin cari açığı 45-50 milyar dolar ve sadece bu 90 milyar doların içinde 50 milyar doları portföy yatırımları, yani sıcak para dediğimiz para. Ve o yüzden de faizler 4’lere kadar düşebildi. Çünkü devasa bir fon girişi olmuştu. 2013 yılında bu politikalardan çıkış sinyalleri verildiği zaman Türkiye de demokrasiden ve hukuktan uzaklaşmaya başladı. Türkiye’nin doğrudan yatırım fotoğrafına baktığımız zaman da olağanüstü derecede azalış olduğunu görüyoruz. Hatta son rakamlar negatife düştüğünü gösteriyor, gayrimenkul hariç. Halbuki bizim ihtiyacımız olan sıcak para değil, doğrudan yatırımlardı.”

Enflasyon feda edildi

Ekonomist Hakan Kara da, “2013 yılının ortalarından sonra sermaye akımları zayıfladı, özellikle 2016 yılının ortasında darbe teşebbüsüyle birlikte Türkiye’ye bakış da biraz değişti ve merkezî otoritenin güçlenmesi, kurumların zayıflamasıyla sermaye çıkmaya başladı. Artık Türkiye’nin büyüme modelini değiştirmesi gerekti. 2016 yılının ortalarından sonra bir tercih yapılmak durumundaydı; büyüme mi, enflasyon mu? Çünkü sermaye girişlerinin olduğu dönemlerde hem büyüyüp hem de enflasyonu düşürebiliyorsunuz. Ama çıkış başladığında tercih yapılmak zorunda kalınıyor. 2016 sonrasında enflasyon feda edildi” dedi.

İstanbul - Anka

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