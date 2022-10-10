Hukukun üstünlüğü hayatî önemde

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemli olduğunu vurgulamaya devam edeceğiz” dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, P&G’nin ana sponsorluğunda Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) kapsamında “Geleceğe Hazırlık: Yeni Nesil Yatırımlar, Çözümler ve Fırsatlar” oturumunda konuştu. Turan, konuşmasında şu değerlendirmeleri yaptı: “Türkiye’nin 2K problemi bulunuyor. Bu sorunlar katma değer ve kapasite kullanım oranıdır. Nitelikli insan kaynağı nitelikli eğitimle sağlanabilir. Nitelikli insan kaynağıyla katma değer üretmek zorundayız. Bir de bunları kaybetmememiz lazım. Yani insani gelişme ve etkinleşmeye yatırım yapmazsak, bilimi, teknoloji ve inovasyonu önceliklendirmezsek, ekonomiden demokrasiye kadar her alanda güvenilir ve kapsayıcı kurum ve kuralları yerleştirmezsek, sürdürülebilir büyümeyi Türkiye’nin sağlama şansı yok. Onun için de bilime, insana, kurumlara yatırım yapıp, iş dünyasının önünü açmamız gerekiyor diye düşünüyorum.”

Hedef eşitlikçi ve adil bir Türkiye

“Gençlerin hayallerini hayata geçireceği iklimi Türkiye’de oluşturmanın herkesin görevi” diyen Turan, şunları söyledi: “Nitelikli insanları çekmeliyiz ki katma değer üretip bununla da ihracat birim fiyatlarımızı veya Türkiye’nin katma değerli ihracatını sağlayalım. TÜSİAD olarak ülkemize, iş dünyasına değer yaratmaya çalışıyoruz. Bütün derdimiz ülkenin rekabet gücünü artırmak. Bu çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Aslında bizim hedefimiz tabii hep ekonomik olarak gelişmiş, uluslararası alanda saygın, toplumsal olarak eşitlikçi ve adil, yeşil dönüşümü başarmış çevreci bir Türkiye olmaktır. Yeşil dönüşüm gibi, dijital dönüşüm gibi enerji verimliği, iklim felaketi, sürdürülebilirlik gibi konularda iş dünyasına referans ve bilgi kaynağı oluşturmaya çalışıyoruz. Yerel ve uluslararası ağlarımızla da bunları güçlendirmeye çalışıyoruz. Güçlü bir hukuk devleti, güçlü demokrasi, toplumlar için adil, müreffeh ve mutlu bir yaşamın temeli. Bu anlamda hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemli olduğunu vurgulamaya devam edeceğiz.”

İstanbul - Anka