Hukukun üstünlüğü ile gelişmiş ülke oluruz

Karar yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Karadeniz’deki doğal gaz keşfine ilişkin, “Bu sevinci yaşarken, bu kutlamayı yaparken mutlaka ‘ama’ demeyi de ihmal etmemeliyiz” düşüncesini dile getirdi.

Akyol, yazısında “TPAO’nun açıklaması şöyle: ‘Şu an itibarı ile yapılan keşfin yaklaşık 320 milyar metreküp civarında rezerve sahip olduğu hesaplanmaktadır… Modelin benzer komşu yapılarda da test edilmesiyle bahse konu rezervin daha da yüksek seviyelere ulaşması beklenmektedir.’ Buna da yürekten inşallah diyelim, ama… Yeterli olmadığı açık. Bu yüzdendir ki, abartılı propaganda söylemlerinin etkisiyle düşen dolar, 320 milyar metreküp olduğu açıklanınca tekrar yükseldi. Rusya’nın rezervi 50 trilyon, İran’ınki 33, Katar’ın 24 trilyon metre küp! Bizimki öyle “lig atlacacak” yahut “eksen değiştirecek” bir rezerv değil. (…) Türkiye’yi “muasır medeniyet” yani gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştıracak “eksen” bilim, teknoloji, dışa açık kurallı piyasa ekonomisi, hukukun üstünlüğü, özgürlükçü demokrasi değerlerinden oluşan “eksen”dir” ifadelerini kullandı.