Hükümet halka borç vaad ediyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, iktidarın milletin sorunlarına çözüm üretmek yerine daha fazla borçlandırma ve kemer sıkma politikaları uyguladığını belirterek, “Çalışanların, dar gelirlilerin ve işçilerin geçim zorluğu sürmektedir. İktidar, ülkeyi yönetememekte ve ekonomik kriz her kesimi derinden etkilemektedir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Yeni İstihdam Kalkanı” paketinin ayrıntılarına bakıldığında çalışanlara kemer sıkma, patronlara teşviklerle dolu göründüğünü söyleyen Mehmet Balık, iktidarın, vatandaşlara müjde olarak sunduğu “kamu bankalarının konut, taşıt, tatil ve sosyal hayat” için verecekleri yeni borçlar bulunduğunu söyledi. HÜKÜMETİN VAADİ Balık, “Ülke tarihinin en büyük işsizlik dalgasını yaşanmakta ve hayat pahalılığı yaşanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Millet bahçelerinin açılışlarına ve kredi reklâmlarına emekçiler inanmamaktadır. İktidar, çalışanları gelir güvencesi yerine yeni borçlar vaat etmektedir. Kredi olarak sunulan her paketin yeni borçlar olduğu gerçektir. Vatandaşların yeni borçlara değil iş ve gelir güvencesine ihtiyacı bulunmaktadır” diye konutu. Ankara - Recep Gören

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