Hükümet, Meclise hesap verecek

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç Dr. Ozan Ergül, kamuoyuna yansıyan açıklamalar, yazılı raporlar ve çalışmalar itibariyle muhalefet partilerince tasvir edilmekte olan parlamenter sistem geçiş sürecine ilişkin VOA Türkçe’nin sorularını cevapladı.

Anayasa hukuku alanında uzman Ergül, Türkiye’de bugün “dejenere, bozulmuş bir başkanlık sistemi” örneği yaşandığını ifade etti. Anayasa uyarınca bu sistemi değiştirme iradesine TBMM’nin ve halkın sahip olduğunu vurgulayan Ergül’ün aktardığı anayasa hükmü uyarınca, gelecek genel seçimler sonrasında TBMM’de eğer muhalefet çoğunluğu sağlarsa rahatlıkla anayasa değişikliği yapılması olası. Bunun yanı sıra esasen sistem değişikliği için “halkın söz sahibi” olduğunu söyleyen Ergül, anayasa değişikliği için halk oylaması seçeneğini dile getirdi. Ergül, “Halkın seçtiği parlamento, o parlamentodan kaynaklanan bir bakanlar kurulu oluşumu ve başında bir başbakan ve bu bakanlar kurulu ile Başbakan’ın gerçekte parlamentoya karşı sorumlu tutulabileceği ve parlamentoya karşı hesap verme sorumluluğu olduğu bir sistem diye özetleyebilirim” dedi. Haber Merkezi

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