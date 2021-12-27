Hürriyet, güvenlik ve adaletten taviz verilemez

AKP’nin bir süredir üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, “Sadece bir kişinin vereceği karar ile bir düzenleme yapmak çağın gerisinde kalmamıza neden olur. Özgürlük, güvenlik ve adaletten asla taviz verilemez” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, sosyal medya düzenlemesinin toplumu yakından ilgilendiren bir konu olduğuna dikkat çeken Tantan, “Modern devletin üç temel ayağı vardır: Özgürlük, güvenlik ve adalet. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan bir devlet olarak modern hukuk anlayışını, iç hukukuna yarım asırdan fazladır yerleştirme gayretinde” diyerek AİHM’in Türkiye aleyhinde verdiği insan hakkı ihlali kararlarına dikkat çekti. Haber Merkez

Okunma Sayısı: 143

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.