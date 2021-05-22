Hürriyet neden suskun?

Gazeteci-Yazar Murat Yetkin, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in, “AKP’li vekil rica etti, Hürriyet gazetesini ben bastırttım” açıklamasına ilişkin olarak, “Sedat Peker, ‘Hürriyet’i ben bastım’ diyor, o baskın sonrasında dayak atılmasını protesto yürüyüşleri yaptığımız Ahmet Hakan yönetimindeki Hürriyet’te haber olmuyor!” değerlendirmesini yaptı.

Yetkin, “Gazeteci karizmaları yani; yoksa böyle yaparak AK Parti nezdinde göze girdiklerini, gözde kaldıklarını sandıkları doğru ama bakıyorsunuz aynı ağır abiler, ablalar, Kasım 2020’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığını bıraktığında da yazmamış. Dahasını söyleyeyim, internet arama motorlarına girin bakın, o tarihten bu yana da bu konuya hiç girmemişler, bir zamanlar yazdıkları iki satırla, ekrandaki iki cümleyle Türkiye’nin gündemini değiştiren gazeteci abiler, ablalar” şeklinde yazdı.

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