Hürriyeti sadece kendinden olana tanımak ayrımcılıktır

Maltepe Belediyesi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde görüşleri geniş bir yelpazeye yayılan gazetecileri dijital ortamda bir araya getirdi.

Moderatörlüğünü gazeteci Necdet Saraç’ın yaptığı ve bir ilk olma özelliği taşıyan programa Gazeteci Fikret Bila, Barış Yarkadaş, Deniz Zeyrek, Saygı Öztürk, Mahmut Övür, Akif Beki, Hadi Özışık, Ersoy Dede, Yazgülü Aldoğan, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç katıldı.

Basın özgürlüğü açısından geri gidişin farkında olduklarını belirten gazeteci Saygı Öztürk, “Basın özgürlüğü halk adına kullanılan bir yetkidir. Gerçeklerden koparılınca, gerçekleri söyleyenler de dışlanıyor. Bir yazı yazdığımız zaman meslektaşlarımızdan ağır eleştiriler alıyoruz. Hedef haline getiriyorlar. Son dönemlerde yargıyla terbiye ediliyoruz. Yoğun bir biçimde oto sansür uygulanıyor. Bu haberi yazarsam başım belaya girer, en iyisi hiç yazmayayım yaklaşımı hakim” dedi. Basın özgürlüğü kapsamındaki meselelerin özünün ayrımcılık ve kapsayıcılık meselesi olduğunu ifade eden gazeteci Akif Beki de, “Özgürlüğü sadece kendi gibi olanlara tanımak ayrımcılıktır. Farklılıklar yoksa özgürlüklerin de anlamı yoktur. Türkiye ne kadar demokratikse basın o kadar özgürdür” diye konuştu.

İstanbul - Yeni Asya