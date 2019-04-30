Hürriyetin olmadığı yerde iman yeşermez

Hür Düşünce Derneği tarafından düzenlenen istişare toplantısında konuşan Selahattin Ekinci, hürriyet ve din ilişkisini Almanya ve Moskova ziyaretlerindeki örnek tespitleriyle anlattı.

Hür Düşünce Derneği tarafından düzenlenen istişare toplantısı devlet kademelerinde çeşitli görevlerde bulunan çok sayıda siyasetçi ve devlet adamının katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul’da Tarık Akan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda demokrasi ve demokratlar konuşuldu.

Eski Bakan Yaşar Topçu, eski Kocaeli Milletvekili Halil İbrahim Artvinli, Bingöl İYİ Parti Milletvekili adayı Selahattin Ekinci ve özellikle sağ siyasette bulunan çok sayıda eski ve yeni demokrat isim konuşma yaptı.

Adnan Menderes Dernekler Federasyonu (Adfed) Başkanı ve sağ partilerden temsilcilerin bulunduğu toplantıda demokraside birlik arayışları masaya yatırıldı. Toplantıda konuşma yapan Eski Bakan Yaşar Topçu, demokratların yeniden harekete geçmeleri için ellerlinden geleni yapacaklarını söyledi.

“Yeter ki demokratların bu dağınıklığı ortadan kalksın” diyen Topçu, deneyimli isimler olarak öncülük edeceklerini söyledi. Eski Kocaeli Milletvekili Halil İbrahim Artvinli de demokratların mevcut durumuna ilişkin gözlemlerini anlatarak, parça parça olmuş demokratların ve hürriyetçilerin artik bir arada olması için çaba sarf edileceğini söyledi.

Eski Kocaeli Milletvekili Halil İbrahim Artvinli (Solda), Bingöl İYİ Parti Milletvekili adayı Selahattin Ekinci (Ortada) ve Eski Bakan Yaşar Topçu (Sağda) birer konuşma yaptılar.

Hürriyetler genişledikçe ülke yönetimine güven artıyor

Toplantıda konuşma yapan bir diğer isim de Bingöl İYİ Parti milletvekili adayı Selahattin Ekinci oldu. Hürriyet ve demokrasinin önemine değinen Ekinci, Almanya ve Moskova ziyaretlerinde gözlemlediği konuya ilişkin tespitlerini anlattı. Ekinci, “Demokrasinin ve hürriyetin olmadığı ortamda iman yeşermez, ibadet yapılamaz. Bariz bir örnek ile geçtiğimiz 1 Mayıs’ta Moskova’da Kızılmeydan’da Kremlin’in önünde emeğe saygı ve hürriyetlerin korunması yürüyüşüne katıldım. Daha önce de Stockholm’de de din vicdan hürriyeti yürüyüşüne katıldım. Türkiye’de de adalet yürüyüşüne katıldım. Bu yürüyüşlerle gördüm ki hürriyetler genişledikçe ülke yönetimine güven artıyor ve ülke terörden, geri kalmışlıktan kurtuluyor. Moskova’da demokrasiye geçildikten sonra ilk 5 yıl ortalaması olan aylık asgarî gelir 100 dolar iken şimdi 450 dolara yükselmiştir. Moskova’nın ortasında 20 bin kişilik kapasiteli yapılan camide Cuma namazları 80 bin kişi ile kılınabilmektedir. Yani terör hürriyetler sayesinde bitmiştir. Dolayısıyla Rusya gibi bir ülke ekonomik yönden bizi sollamıştır, sosyal barış sağlanmıştır. Maalesef ülkemizde bunun tam tersi yaşanmaktadır” ifadelerini kullandı. Program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA