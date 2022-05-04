Hürriyetlerde dibe vurduk

Türkiye, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde açıklanan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü endeksinin 2021 değerlendirmesinde bu yıl 149’uncu sırada yer aldı.

Ülke, bir önceki yıla göre beş basamak tırmansa da sadece RSF’in değil birçok uluslararası hak grubunun basın ve ifade özgürlüğü listelerinde son sıralarda yer alıyor.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Merkezi Washington’da bulunan düşünce kuruluşu Freedom House’un (Özgürlük Evi), her yıl açıkladığı Dünyada Özgürlükler raporunda Türkiye son 10 yılda 31 puan geriledi. “Avrupa’nın en az özgür ülkesi” olan Türkiye, son dört yıldır Freedom House’un ‘’Özgür Olmayan Ülkeler’’ kategorisinde. Üstelik geçen Şubat ayında son raporu değerlendiren kuruluş, bu gerilemenin sürmesini beklediğini bildirdi.

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