Hürriyette gerilemeye devam ediyoruz

Freedom House’un “Dünyada hürriyetler 2020” raporuna göre, Türkiye son 10 yılda dünya genelinde hürriyetlerin en çok gerilediği ikinci ülke.

Merkezi Washington’da bulunan ve demokrasi, insan hakları ve siyasî hürriyetlerin teşvik edilmesini amaçlayan düşünce kuruluşu Freedom House (Hürriyet Evi) “Dünyada Hürriyetler 2020” raporunu açıkladı. “Demokrasi İçin Lideri Olmayan Bir Mücadele’’ başlıklı raporda 195 ülke ve 15 bölge değerlendirildi. Raporda 83 ülke “Hür’’, 63 ülke “Kısmen Hür’’, 49 ülke ise “Hür Olmayan’’ kategorilerinde sınıflandırıldı. Hür ülkelerin sayısı geçen yıla göre üç azaldı. Son 10 yılda ise hür ülkelerin sayısı yüzde üç oranında azaldı. Kısmen hür ülkeler % 2, Hür Olmayanlar % 1 arttı. Türkiye, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Hür Olmayan Ülkeler” kategorisinde yer aldı. 49 ülke arasında en kötü durumda olan 10 ülke Tacikistan, Libya, Somali, Suudi Arabistan, Ekvador Ginesi, Kuzey Kore, Türkmenistan, Güney Sudan, Eritre ve son olarak Suriye sayıldı.

Muhalif seslere baskı uygulanıyor

VOA Türkçe’nin haberine göre, Türkiye son 10 yılda dünya genelinde özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke oldu. 10 yılda 31 puan gerileyen Türkiye’nin önündeyse 32 puan kayıpla Orta Afrika ülkesi Burundi yer aldı. Raporun Avrupa kısmında değerlendirilen Türkiye için son yerel seçim sonuçları, liberal demokrasi adına gelişme olasılığı olarak tanımlandı. Raporda, “Türkiye’deki seçmenler Ankara ve İstanbul belediye başkanlıklarında Adalet ve Kalkınma Partisi’ni yerinden etti’’ denildi. 2020’de yakından izlenecek 10 ülke arasında yer alan Türkiye için “Belediye seçimleri, zafer kazanan muhalefet için dönüm noktası olsa da temel insan haklarında kısıtlamalar sürdü. Suriye’nin kuzeyinde devletin düzenlediği harekâta karşı seslerini yükseltenlere baskı uygulandı’’ ifadeleri kullanıldı. Suriye’nin peşi sıra Libya’da karmaşıklaşan çatışmalarda Rusya ve Türkiye’nin rollerine de raporda dikkat çekildi.

Fişleme yine torbada

AKP 3 ay önce tepkiler üzerine geri çektiği “dernek üyelerinin mülki amirlere bildirilme zorunluluğunu” bu kez torba kanunla Meclis’e getirdi. AKP ve MHP oylarıyla geçen teklife CHP ve HDP muhalefet şerhi düştü. CHP şerhine göre teklifin “en can alıcı” düzenlemesi derneklerle ilgili. Söz konusu düzenlemeye göre dernek yöneticilerine ilave olarak dernek üyelerinin de adı, soyadı, doğum tarihi ve kimlik numarasının mülkî idare amirliklerine bildirimi zorunlu olacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içinde bu işlemi yapmayan dernek yöneticilerine idari para cezası verilecek. CHP’ye göre “fişleme” amacı taşıyan düzenleme güvenlikçi bir istihbarat devleti anlayışının göstergesi olabilir. Gazete Duvar’ın haberine göre, HDP de, “Dernek üyeliklerine dair bilgi edinme isteği, iktidarın kendisine düşman olarak gördüğü sivil toplumu yönetme ve ona hükmetme isteğinden kaynaklanmaktadır” diyor.

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‘Gazetecilere gözdağı veriliyor’

Türkiye’de son dönemde gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalar ve haklarındaki şikâyetlerin artış gösterdiği görülüyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Gazetecilerin resmi tezden uzaklaştıkça kamu makamlarının hedefine girdiğine tanık oluyoruz. Bu örnekler ne yazık ki çok tekil örnekler değil. Ve gitgide bu toplumun aydınları gazeteciler, elbette savaş durumu söz konusuysa sürekli militarist politikalar söz konusuysa barış için veyahut operasyonların durdurulması için seslerini çıkarıyorlar. Ama herkesin zihninde, sabah kapısının çalınabileceği, gözaltına alınabileceği, bunun gözaltıyla sınırlı kalamayabileceği ve aylarca hapiste kalabileceği düşüncesi var ne yazık ki’’ dedi. VOA Türkçe’ye konuşan Disk Basın-İş Başkanı Faruk Eren ise, “AKP’ye oy vermeyen herkes vatan haini gibiymiş gibi görülüyor. Bu tabii gazeteciler için de en büyük tehlike. Zira iktidarı eleştiren bir haber yaptığınızda size ‘Vatan haini’, ‘Terörist’ diyorlar. Terörist olmamakla birlikte teröre destek vermek suçlamasıyla yargılıyor, ceza veriyor, hapse atıyorlar. Bu gözdağı” ifadelerini kullandı.

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Yüzde 65: Basın hürriyeti istiyoruz

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) faaliyet gösteren “Pew Resarch Center” tarafından düzenlenen ve farklı bölgelerden 34 ülkeyi kapsayan bir araştırma, düşünce ve basın hürriyeti talebinin son 5 yılda en fazla arttığı ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanlara, “ülkenizde hükümetin sansürü olmadan herkesin istediğini söylemesi ne kadar önemli?” sorusu yöneltildi. Buna göre, 2015 yılında ifade hürriyetine destek Türkiye’de yüzde 43 iken, bu oran 2019 yılına gelindiğinde 22 puanlık artışla yüzde 65’e çıktı. Euronews Türkçe’nin haberine göre araştırmanın ikinci bölümünde ise ankete katılanlara “Ülkenizde hükümetin sansürü olmadan basının hür bir şekilde çalışmasını ne kadar önemli buluyorsunuz?” sorusu yönetildi. Buna göre, Türkiye’de 2015’de basın hürriyetinin önemine inananların oranı yüzde 45 iken, 2019 yılında 19 puanlık artışla yüzde 64’e çıktı.