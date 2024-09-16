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16 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Huzur olmadan zenginlik olmaz

16 Eylül 2024, Pazartesi 00:49
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van TSO öncülüğünde düzenlenen bir dizi etkinliğe üzere Van’a geldi.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, “Van her biri ayrı lezzet taşıyan yöresel ürünlerini önce Türkiye sonra tüm dünya tanısın, bilsin istiyoruz. Bize düşen görev, bunu önce ülkemize, sonra da tüm dünyaya tanıtmaktır. Van’ın cazibe merkezi olarak, öne çıkmasını sağlamaktır. Böylelikle Van’dan daha fazla girişimci çıkmasının yolunu açmaktır. Zira zenginlik, ticaretle gelir. ticaretse girişimcilikle mümkün olur. Eğer girişimci yoksa ticarette olamaz. Dünyaya bakın; en zengin ülkeler, daha fazla girişimci çıkartarak bunu başarmış. Çünkü zenginliğin kaynağı artık toprak altından çıkan petrol, doğal gaz veya kıymetli madenlerle olmuyor. Toprağın üstündeki insan kaliteniz, beşer sermayenizle oluyor. Çok şükür millet olarak girişimci bir ruha sahibiz. Girişimcinin gelişmesi içinde önce huzur gerekiyor yani formül basit; huzur olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan da zenginlik olmaz” dedi.

Van - Anka

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