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1 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Huzur ve barış yılı olsun

01 Ocak 2020, Çarşamba 00:07
2020’NİN İYİCE UZAKLAŞTIĞIMIZ HUKUK, ADALET VE DEMOKRASİYE DÖNÜŞ YILI OLMASINI DİLİYORUZ.

2019’da da ihlaller devam etti

2019, bir buçuk yıl önce şeklen kalkmış olsa da OHAL’in olumsuz etkilerinin ve tek adam rejimi uygulamalarıyla demokrasi ihlallerinin devam ettiği bir yıl olarak geride kalırken, dileğimiz 2020’de bu durumun değişmesi.

Gerçek bir demokrasi kurulmalı

Ülkede barış ve huzurun hâkim olması için, dünya görüşü ve siyasî tercihi ne olursa olsun, herkesin hak ve özgürlüklerinin hukuk güvencesinde olduğu gerçek bir demokrasinin tesis ve tahkim edilmesi gerekiyor.

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1 Ocak 2020 - Yeni Asya 1. Sayfa

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  • Müslüm

    1.1.2020 00:25:09

    Amin. inşallah... her gecenin bir sabahı var elbet. Murad-ı ilahi hayır eylesin ülkemize. Masumların yüzü gülsün insallah vesselam

Risale-i Nur Külliyatı

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